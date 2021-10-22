Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 октября

22 октября. FINMARKET.RU -РФ с 23 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4083,35 (+8,59) руб./грамм; на серебро - 55,38 (+0,08) руб./грамм; на платину - 2421,81 (+23,02) руб./грамм; на палладий - 4590,72 (-129,27) руб./грамм.

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности банка "Левобережный" на уровне ruA-, прогноз по рейтингу - "стабильный". Как говорится в сообщении агентства, рейтинг банка обусловлен невысокими рыночными позициями, адекватной позицией по... Как говорится в сообщении агентства, рейтинг банка обусловлен невысокими рыночными позициями, адекватной позицией по... читать дальше

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Банк России поддерживает предложение Минфина РФ повысить с 7% ВВП до 10% ВВП лимит накоплений Фонда национального благосостояния, сверх которого средства фонда могут инвестироваться, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "В принципе, такое решение мы поддерживаем,... "В принципе, такое решение мы поддерживаем,... читать дальше

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ЦБ РФ сможет воспользоваться инструментом прямых количественных ограничений в потребкредитовании минимум через полгода после принятия соответствующего законопроекта, поэтому пока рассматривает использование надбавок к коэффициентам риска для торможения рынка потребительских... читать дальше

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2 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-122 на 13 млрд 119 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 23 по 29 октября ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 23 по 29 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 117 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 23 по 29 октября ожидаются погашения по 37 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 23 по 29 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Укрепление рубля на 10%, по оценке ЦБ, "вычитает" из инфляции примерно 0,5 процентного пункта в течение года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина сегодня на брифинге. "Курс у нас плавающий, на него оказывает влияние множество факторов. Безусловно, значимое влияние... "Курс у нас плавающий, на него оказывает влияние множество факторов. Безусловно, значимое влияние... читать дальше

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В Банке России считают, что введение новых ограничительных мер в связи со сложной эпидемиологической ситуацией окажет не очень большое влияние на экономику страны, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Ограничения, которые сейчас объявлены, на наш взгляд, будут иметь... "Ограничения, которые сейчас объявлены, на наш взгляд, будут иметь... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,33 пункта (0,411%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4235,96 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4246,22 (+0,65%) пункта,... читать дальше

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Рост контейнерного рынка РФ по итогам 2021 года ожидается на уровне 14% по сравнению с 2020 годом, говорится в презентации директора по продажам и развитию бизнеса ООО "Феско Интегрированный Транспорт" (ФИТ, входит в транспортную группу FESCO) Алексея Кравченко. В 2022... В 2022... читать дальше

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Банк России, повысивший ключевую ставку на нестандартные 75 базисных пунктов (б.п.), не исключает нестандартных шагов и в дальнейшем. "100 базисных пунктов обсуждалось не только на этом заседании. Та вилка (средней ключевой ставки), которую мы дали до конца года,... "100 базисных пунктов обсуждалось не только на этом заседании. Та вилка (средней ключевой ставки), которую мы дали до конца года,... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 69,79/71,26 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 35 коп., Cредний курс продажи упал...

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Банк России оценивает вводимые в РФ ограничения в рамках борьбы с пандемией как проинфляционные, заявила в пятницу глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Должна отдельно остановиться на вводимых сейчас противоэпидемических ограничениях. Прошлой... "Должна отдельно остановиться на вводимых сейчас противоэпидемических ограничениях. Прошлой... читать дальше

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Банк России будет анализировать макроэкономическую ситуацию в стране, говорить об окончании цикла ужесточения денежно-кредитной политики пока рано, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "Про окончание цикла ужесточения ДКП пока говорить рано, будем анализировать,... "Про окончание цикла ужесточения ДКП пока говорить рано, будем анализировать,... читать дальше

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