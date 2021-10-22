.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -416,1 млрд руб.
.
22 октября 2021 года 10:06
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -416,1 млрд руб.
|0
22 октября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 октября по данным на начало операционного дня снизилось до -416,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло -158,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 октября 2021 года 16:56
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности банка "Левобережный" на уровне ruA-, прогноз по рейтингу - "стабильный". Как говорится в сообщении агентства, рейтинг банка обусловлен невысокими рыночными позициями, адекватной позицией по... читать дальше
.22 октября 2021 года 16:48
Банк России поддерживает предложение Минфина РФ повысить с 7% ВВП до 10% ВВП лимит накоплений Фонда национального благосостояния, сверх которого средства фонда могут инвестироваться, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "В принципе, такое решение мы поддерживаем,... читать дальше
.22 октября 2021 года 16:40
Прямыми ограничениями потребкредитов ЦБ сможет воспользоваться только через полгода после принятия закона - Набиуллина
ЦБ РФ сможет воспользоваться инструментом прямых количественных ограничений в потребкредитовании минимум через полгода после принятия соответствующего законопроекта, поэтому пока рассматривает использование надбавок к коэффициентам риска для торможения рынка потребительских... читать дальше
.22 октября 2021 года 16:37
2 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-122 на 13 млрд 119 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.22 октября 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 23 по 29 октября ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего ... читать дальше
.22 октября 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 23 по 29 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 117 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 23 по 29 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 117 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.22 октября 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 23 по 29 октября ожидаются погашения по 37 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего ... читать дальше
.22 октября 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 23 по 29 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 23 по 29 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 12 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.22 октября 2021 года 16:27
Укрепление рубля на 10%, по оценке ЦБ, "вычитает" из инфляции примерно 0,5 процентного пункта в течение года, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина сегодня на брифинге. "Курс у нас плавающий, на него оказывает влияние множество факторов. Безусловно, значимое влияние... читать дальше
.22 октября 2021 года 16:19
Влияние на экономику ограничительных мер против COVID-19 будет небольшим, ЦБ пока не учел их в прогнозе - Набуиллина
В Банке России считают, что введение новых ограничительных мер в связи со сложной эпидемиологической ситуацией окажет не очень большое влияние на экономику страны, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Ограничения, которые сейчас объявлены, на наш взгляд, будут иметь... читать дальше
.22 октября 2021 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,33 пункта (0,411%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4235,96 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4246,22 (+0,65%) пункта,... читать дальше
.22 октября 2021 года 16:09
Рост контейнерного рынка РФ по итогам 2021 года ожидается на уровне 14% по сравнению с 2020 годом, говорится в презентации директора по продажам и развитию бизнеса ООО "Феско Интегрированный Транспорт" (ФИТ, входит в транспортную группу FESCO) Алексея Кравченко. В 2022... читать дальше
.22 октября 2021 года 16:02
Банк России, повысивший ключевую ставку на нестандартные 75 базисных пунктов (б.п.), не исключает нестандартных шагов и в дальнейшем. "100 базисных пунктов обсуждалось не только на этом заседании. Та вилка (средней ключевой ставки), которую мы дали до конца года,... читать дальше
.22 октября 2021 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 69,79/71,26 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 69,79/71,26 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 35 коп., Cредний курс продажи упал...
.22 октября 2021 года 15:52
Банк России оценивает вводимые в РФ ограничения в рамках борьбы с пандемией как проинфляционные, заявила в пятницу глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. "Должна отдельно остановиться на вводимых сейчас противоэпидемических ограничениях. Прошлой... читать дальше
.22 октября 2021 года 15:44
Банк России будет анализировать макроэкономическую ситуацию в стране, говорить об окончании цикла ужесточения денежно-кредитной политики пока рано, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "Про окончание цикла ужесточения ДКП пока говорить рано, будем анализировать,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.