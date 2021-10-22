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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 70,9904 руб., евро - 82,6399 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в сентябре в РФ ускорилась до 0,6%
В России в сентябре рост потребительских цен ускорился до 0,6% после 0,17% в июле, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 7,4%
 
Мясопереработчики предупредили о подорожании продукции
Крупнейшие компании-мясопереработчиков уведомили ритейл о повышении цен на свою продукцию (колбасы, сосиски, полуфабрикаты и др.) на 7-20% с конца октября - начала ноября. Об этом "Известиям" сообщили представители крупных торговых сетей. Такие...
 
Малый бизнес подготовил концепцию равного доступа к услугам экосистем
Неконтролируемый рост цифровых экосистем чреват дискриминацией их действующих и потенциальных пользователей и давлением на ценовую политику поставщиков товаров на маркетплейсы. О таких рисках деловое объединение "Опора России" (представляет интересы...
 
Число операций по картам "Мир" выросло за год на 44,5%
Количество межбанковских операций по картам "Мир" за год выросло на 44,5% и превысило 3,2 млрд, по данным на 1 октября 2021 года. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе НСПК. Каждый год число операций по нацкарте растет на 40%, уточнили...
 
22 октября 2021 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 70,9904 руб., евро - 82,6399 руб.

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22 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 70,9904 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,51 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 82,6399 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,37 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
22 октября 2021 года 10:14
Банк России 20 октября купил валюту на 15,1 млрд руб.
ЦБ РФ 20 октября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 15,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 15 млрд рублей.

В период с 7 октября по 8 ноября плановый совокупный объем покупки валюты Минфином - 317,6...    читать дальше
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22 октября 2021 года 10:07
АКРА присвоило бондам Setl Group на 7,5 млрд рублей рейтинг "A(RU)"
алитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Setl Group серии 001Р-04 объемом 7,5 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года кредитный рейтинг "A(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом...    читать дальше
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22 октября 2021 года 10:06
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -416,1 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 октября по данным на начало операционного дня снизилось до -416,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня...
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22 октября 2021 года 10:05
Российский рынок акций начал торги незначительными изменениями индексов
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал незначительными изменениями индикаторов на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и слабости нефти.

Европейские фондовые индексы снизились в четверг, при этом сильная квартальная отчетность ряда крупных компаний ограничила...    читать дальше
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22 октября 2021 года 10:05
НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций ООО "Зас Корпсан" на 1 млрд рублей
НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций ООО "Зас Корпсан" объемом до 1 млрд рублей включительно, говорится в сообщении депозитария.

Программе присвоен регистрационный номер 4-00583-R-001P-00С.

В рамках бессрочной программы облигации смогут...    читать дальше
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22 октября 2021 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 69,98/72,33 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 69,98/72,33 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 15 коп., Cредний курс продажи...
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22 октября 2021 года 09:59
Доллар незначительно снижается к евро и иене
Доллар США незначительно снижается к евро и иене. Аппетит к риску на мировых рынках растет благодаря сильным статданным по американскому рынку труда, а также информации китайских СМИ, что девелопер China Evergrande Group произвел выплату процентов по долларовым облигациям, не...    читать дальше
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22 октября 2021 года 09:50
Доля отечественного оборудования в нефтегазовой отрасли РФ достигла 60%
Доля отечественного оборудования в нефтегазовой отрасли уже достигла 60%, но необходимо продолжать импортозамещение, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. "В нефтегазовой отрасли доля оборудования, произведённого на территории РФ, выросла с 2019 года на 5% и достигла 60%....    читать дальше
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22 октября 2021 года 09:41
Розничные продажи в Великобритании в сентябре снизились на 0,2%, ожидался рост
Розничные продажи в Великобритании в сентябре уменьшились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост на 0,6%, респонденты...    читать дальше
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22 октября 2021 года 09:35
Путин заявил о готовности России наращивать экспорт удобрений в ЕС
Россия готова помочь Евросоюзу, столкнувшемуся с дефицитом удобрений на фоне взлета цен на сырье для их производства - природный газ, увеличением их поставок, заявил президент РФ Владимир Путин вчера на заседании дискуссионного клуба "Валдай". "Я уже сказал, что закрываются...    читать дальше
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22 октября 2021 года 09:34
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4418,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 604,8 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 октября составили по Российской Федерации 4418,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4172 млрд руб.

На...    читать дальше
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22 октября 2021 года 09:30
Чистая прибыль Intel в 3-м квартале выросла на 60%, выручка - на 5%
Чистая прибыль американской Intel Corp., одного из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, в третьем квартале выросла на 60% и составила $6,8 млрд по сравнению с $4,3 млрд за тот же период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $1,67 с...    читать дальше
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22 октября 2021 года 09:23
Большинство азиатских рынков акций торгуется в плюсе
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются на торгах в пятницу на фоне оптимизма по поводу ситуации с китайским застройщиком Evergrande Group.

Китайское государственное издание Securities Times сообщило, что Evergrande в пятницу...    читать дальше
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22 октября 2021 года 09:17
ВТБ разместит 25 октября однодневные бонды серии КС-4-123 на 50 млрд рублей
2 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-123 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
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22 октября 2021 года 09:08
Правительство РФ обсудит реализацию указа президента о "нерабочих" днях
Правительство РФ сегодня на заседании рассмотрит реализацию указа президента о "нерабочих" днях в период с 30 октября по 7 ноября, сообщила пресс-служба кабинета министров.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 30 октября...    читать дальше
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22 октября 2021 года 09:01
Впервые за 13 месяцев в Японии зафиксирована годовая инфляция
Потребительские цены в Японии в сентябре 2021 года выросли на 0,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Подъем цен был отмечен впервые за 13 месяцев. В августе они снизились на...    читать дальше
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