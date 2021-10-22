ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 70,9904 руб., евро - 82,6399 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 82,6399 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,37 коп.

22 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 70,9904 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,51 коп.

.

ЦБ РФ 20 октября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 15,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 15 млрд рублей. В период с 7 октября по 8 ноября плановый совокупный объем покупки валюты Минфином - 317,6... В период с 7 октября по 8 ноября плановый совокупный объем покупки валюты Минфином - 317,6... читать дальше

.

алитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Setl Group серии 001Р-04 объемом 7,5 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года кредитный рейтинг "A(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом... читать дальше

.

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 октября по данным на начало операционного дня снизилось до -416,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

.

Сегодняшние торги рынок акций РФ начал незначительными изменениями индикаторов на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и слабости нефти. Европейские фондовые индексы снизились в четверг, при этом сильная квартальная отчетность ряда крупных компаний ограничила... Европейские фондовые индексы снизились в четверг, при этом сильная квартальная отчетность ряда крупных компаний ограничила... читать дальше

.

НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций ООО "Зас Корпсан" объемом до 1 млрд рублей включительно, говорится в сообщении депозитария. Программе присвоен регистрационный номер 4-00583-R-001P-00С. Программе присвоен регистрационный номер 4-00583-R-001P-00С. В рамках бессрочной программы облигации смогут... В рамках бессрочной программы облигации смогут... читать дальше

.

По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 69,98/72,33 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 15 коп., Cредний курс продажи...

.

Доллар США незначительно снижается к евро и иене. Аппетит к риску на мировых рынках растет благодаря сильным статданным по американскому рынку труда, а также информации китайских СМИ, что девелопер China Evergrande Group произвел выплату процентов по долларовым облигациям, не... читать дальше

.

Доля отечественного оборудования в нефтегазовой отрасли уже достигла 60%, но необходимо продолжать импортозамещение, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. "В нефтегазовой отрасли доля оборудования, произведённого на территории РФ, выросла с 2019 года на 5% и достигла 60%.... читать дальше

.

Розничные продажи в Великобритании в сентябре уменьшились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост на 0,6%, респонденты... читать дальше

.

Россия готова помочь Евросоюзу, столкнувшемуся с дефицитом удобрений на фоне взлета цен на сырье для их производства - природный газ, увеличением их поставок, заявил президент РФ Владимир Путин вчера на заседании дискуссионного клуба "Валдай". "Я уже сказал, что закрываются... читать дальше

.

Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 октября составили по Российской Федерации 4418,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4172 млрд руб. На... На... читать дальше

.

Чистая прибыль американской Intel Corp., одного из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, в третьем квартале выросла на 60% и составила $6,8 млрд по сравнению с $4,3 млрд за тот же период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $1,67 с... читать дальше

.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются на торгах в пятницу на фоне оптимизма по поводу ситуации с китайским застройщиком Evergrande Group. Китайское государственное издание Securities Times сообщило, что Evergrande в пятницу... Китайское государственное издание Securities Times сообщило, что Evergrande в пятницу... читать дальше

.

2 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-123 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

.

Правительство РФ сегодня на заседании рассмотрит реализацию указа президента о "нерабочих" днях в период с 30 октября по 7 ноября, сообщила пресс-служба кабинета министров. 20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 30 октября... 20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 30 октября... читать дальше

.

Потребительские цены в Японии в сентябре 2021 года выросли на 0,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Подъем цен был отмечен впервые за 13 месяцев. В августе они снизились на... читать дальше

.