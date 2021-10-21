Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 71,1031 руб.

Минимальный курс доллара США составил 70,805 руб., максимальный - 71,305 руб. Было заключено 34109 сделок. Объем торгов составил 162831,43 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,11 руб. за доллар США.

21 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1138 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,1031 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 67874,110 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 416,225 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 114 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1223 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0925 руб., максимальный - 11,15 руб. Было заключено 329 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,0925 руб., максимальный - 11,15 руб. Было заключено 329 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1857 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,7844 руб. Минимальный курс евро составил 82,5125 руб., максимальный - 82,9925 руб. Было заключено 6495... Минимальный курс евро составил 82,5125 руб., максимальный - 82,9925 руб. Было заключено 6495... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1138 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,1031 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,805 руб., максимальный - 71,305 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 70,805 руб., максимальный - 71,305 руб. Было... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и дешевеющей нефти.. В четверг в Азии преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng снизился на... В четверг в Азии преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng снизился на... читать дальше

.

Бразильская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Petroleo Brasiliero SA (Petrobras) в третьем квартале 2021 года увеличила добычу на 1,2% относительно предыдущих трех месяцев - в среднем до 2,83 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сообщает... читать дальше

.

ЦБ РФ запланировал выпустить в 2023 году инвестиционную монету "Золотой червонец", таким образом будет отмечено 100-летие символа стабилизации денежной системы СССР после окончания Гражданской войны. Согласно информации на сайте ЦБ РФ, его совет директоров утвердил план... Согласно информации на сайте ЦБ РФ, его совет директоров утвердил план... читать дальше

.

Профильные ведомства подготовят предложения по вопросу авансирования госкомпаниями закупок у российских производителей, выпускающих высокотехнологичное оборудование, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Калининград при посещении предприятия... читать дальше

.

Объем начисленных премий по договорам агрострахования с господдержкой за 9 месяцев 2021 года увеличился на 31% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил Национальный союз агростраховщиков (НСА) со ссылкой на предварительные данные статистики союза за период. Сборы составили... читать дальше

.

Чистая прибыль американского железнодорожного оператора Union Pacific Corp. в третьем квартале увеличилась на 23% и составила $1,673 млрд, или $2,57 в расчете на акцию, по сравнению с $1,363 млрд, или $2,01 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего... читать дальше

.

Группа НЛМК планирует запустить производство трансформаторной стали в Индии во 2-м квартале 2022 года, заявил CEO компании Григорий Федоришин в ходе телефонной конференции для аналитиков. Инвестиции в проект, как сообщалось ранее, составят около $150 млн, мощность - 65 тыс. тонн... читать дальше

.

"ФосАгро" в 3-м квартале снизила продажи удобрений на 3,4% к аналогичному периоду 2020 года, до 2,63 млн тонн, сообщила компания. Снижение связано как со сдержанным развитием сезонного спроса в Индии из-за позднего принятия решения по субсидиям и их относительно низкого... Снижение связано как со сдержанным развитием сезонного спроса в Индии из-за позднего принятия решения по субсидиям и их относительно низкого... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 708 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,0666 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,8 руб., максимальный - 71,29 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 70,8 руб., максимальный - 71,29 руб. Было заключено... читать дальше

.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре увеличились на 7% и составили 6,29 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с января, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). В августе перепродажи домов составили 5,88... читать дальше

.

Новая волна заболеваний COVID-19 в РФ и объявленные в связи с ней ограничения, включая частичный локдаун в Москве и области, не окажут негативного влияния на объем перевозок российских авиакомпаний и, в частности, группы "Аэрофлот", полагают аналитики инвесткомпаний и... читать дальше

.

Американские фондовые индексы в начале сессии в четверг не демонстрируют единой динамики. Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500, которые выросли по итогам предыдущих торгов, начали день на негативной ноте. При этом Nasdaq Composite, завершивший среду "в... Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500, которые выросли по итогам предыдущих торгов, начали день на негативной ноте. При этом Nasdaq Composite, завершивший среду "в... читать дальше

.