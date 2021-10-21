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21 октября 2021 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,0666 руб.

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21 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 708 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,0666 руб.

Минимальный курс доллара США составил 70,8 руб., максимальный - 71,29 руб. Было заключено 11907 сделок. Объем торгов составил 49996,34 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,07 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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