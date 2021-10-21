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21 октября 2021 года 15:12
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 22 октября
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21 октября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 22 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4074,76 (+12,6) руб./грамм; на серебро - 55,3 (+0,58) руб./грамм; на платину - 2398,79 (+13,79) руб./грамм; на палладий - 4719,99 (-68,29) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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21 октября 2021 года 19:55
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 21 октября снизилась на 0,61% и составила 67874,110 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 67874,110 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 416,225 млрд руб., или на...
.21 октября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 114 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1223 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0925 руб., максимальный - 11,15 руб. Было заключено 329 сделок.... читать дальше
.21 октября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1857 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,7844 руб. Минимальный курс евро составил 82,5125 руб., максимальный - 82,9925 руб. Было заключено 6495... читать дальше
.21 октября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1138 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,1031 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,805 руб., максимальный - 71,305 руб. Было... читать дальше
.21 октября 2021 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и дешевеющей нефти.. В четверг в Азии преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng снизился на... читать дальше
.21 октября 2021 года 18:52
Бразильская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Petroleo Brasiliero SA (Petrobras) в третьем квартале 2021 года увеличила добычу на 1,2% относительно предыдущих трех месяцев - в среднем до 2,83 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сообщает... читать дальше
.21 октября 2021 года 18:48
ЦБ РФ запланировал выпустить в 2023 году инвестиционную монету "Золотой червонец", таким образом будет отмечено 100-летие символа стабилизации денежной системы СССР после окончания Гражданской войны. Согласно информации на сайте ЦБ РФ, его совет директоров утвердил план... читать дальше
.21 октября 2021 года 18:41
Ведомства изучат вопрос авансирования госкомпаниями закупок у производителей высокотехнологичного оборудования
Профильные ведомства подготовят предложения по вопросу авансирования госкомпаниями закупок у российских производителей, выпускающих высокотехнологичное оборудование, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Калининград при посещении предприятия... читать дальше
.21 октября 2021 года 18:32
Объем начисленных премий по договорам агрострахования с господдержкой за 9 месяцев 2021 года увеличился на 31% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил Национальный союз агростраховщиков (НСА) со ссылкой на предварительные данные статистики союза за период. Сборы составили... читать дальше
.21 октября 2021 года 18:25
Чистая прибыль американского железнодорожного оператора Union Pacific Corp. в третьем квартале увеличилась на 23% и составила $1,673 млрд, или $2,57 в расчете на акцию, по сравнению с $1,363 млрд, или $2,01 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего... читать дальше
.21 октября 2021 года 18:14
Группа НЛМК планирует запустить производство трансформаторной стали в Индии во 2-м квартале 2022 года, заявил CEO компании Григорий Федоришин в ходе телефонной конференции для аналитиков. Инвестиции в проект, как сообщалось ранее, составят около $150 млн, мощность - 65 тыс. тонн... читать дальше
.21 октября 2021 года 18:06
"ФосАгро" в 3-м квартале снизила продажи удобрений на 3,4% к аналогичному периоду 2020 года, до 2,63 млн тонн, сообщила компания. Снижение связано как со сдержанным развитием сезонного спроса в Индии из-за позднего принятия решения по субсидиям и их относительно низкого... читать дальше
.21 октября 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 708 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,0666 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,8 руб., максимальный - 71,29 руб. Было заключено... читать дальше
.21 октября 2021 года 17:43
Продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре увеличились на 7% и составили 6,29 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с января, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). В августе перепродажи домов составили 5,88... читать дальше
.21 октября 2021 года 17:32
Новая волна заболеваний COVID-19 в РФ и объявленные в связи с ней ограничения, включая частичный локдаун в Москве и области, не окажут негативного влияния на объем перевозок российских авиакомпаний и, в частности, группы "Аэрофлот", полагают аналитики инвесткомпаний и... читать дальше
.21 октября 2021 года 17:21
Американские фондовые индексы в начале сессии в четверг не демонстрируют единой динамики. Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500, которые выросли по итогам предыдущих торгов, начали день на негативной ноте. При этом Nasdaq Composite, завершивший среду "в... читать дальше
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