Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -158,4 млрд руб.

21 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 октября по данным на начало операционного дня снизилось до -158,4 млрд руб.

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По итогам 3-го квартала операционная прибыль крупнейшего мирового производителя программного обеспечения для управления предприятиями - германская SAP SE - составила 2,1 млрд евро против 2,07 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Рентабельность по операционной прибыли... читать дальше

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Минприроды РФ планирует определить перечень городов, на которые будет распространена система квотирования выбросов в атмосферный воздух, к середине 2022 года, сообщил руководитель проектного офиса "Чистый воздух" Минприроды Максим Корольков журналистам в... читать дальше

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ьфа-банк установил ставку 1-го купона годовых облигаций серии 002Р-15 в размере 8,06% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 21 октября с 11:00 до... Сбор заявок на выпуск прошел 21 октября с 11:00 до... читать дальше

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Экономическая активность в РФ в начале ноября традиционно невысокая из-за длинных выходных, связанных с праздником, это снизит негативный эффект на экономику от введения нерабочих дней, считает помощник президента РФ Максим Орешкин. "Для экономики надо понимать, что... "Для экономики надо понимать, что... читать дальше

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Правление Центрального банка Узбекистана сегодня приняло решение сохранить на уровне 14% годовых основную ставку, действующую с сентября прошлого года, сообщает пресс-служба ЦБ. "Основная ставка Центрального банка была оставлена без изменений на уровне 14% годовых в... "Основная ставка Центрального банка была оставлена без изменений на уровне 14% годовых в... читать дальше

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По итогам сегодняшних торгов фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись без единой динамики. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,5%, в то время как китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,5%, в то время как китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%. Котировки акций обремененного долгами... Котировки акций обремененного долгами... читать дальше

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АО "Новосибирскхлебопродукт" установило ставку 16-го купона облигаций серии БО-П01 на 70 млн рублей на уровне 12% годовых, говорится в сообщении эмитента. Выпуск был размещен в августе 2020 года. Ставки 1-12-го купонов были установлены на уровне 12,5% годовых. Ставка... Выпуск был размещен в августе 2020 года. Ставки 1-12-го купонов были установлены на уровне 12,5% годовых. Ставка... читать дальше

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По итогам 3-го квартала чистая прибыль британского банка Barclays Plc выросла более чем вдвое и составила 1,45 млрд фунтов стерлингов ($2 млрд) по сравнению с 611 млн фунтов за аналогичный период прошлого года. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал показатель на уровне... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 32,41 пункта (0,756%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4255,11 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4282,28 (-0,12%) пункта,... читать дальше

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Биржевые цены на минеральные удобрения в РФ в настоящее время на 10-20% выше рыночных, сообщил директор департамента растениеводства механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов. "Сегодняшний уровень цен на бирже на 10-20% выше рыночного уровня. Могу... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 21 сентября по 21 октября) - 71,7506 руб. за доллар, максимальное значение - 74,1882 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,44 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 82/83,53 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 23 коп., Cредний курс продажи упал на 17...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,31/71,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 16 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,66/71,56 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 27 коп., средний...

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В Москве нерабочие дня продлятся почти полторы недели, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Нерабочие дни в Москве устанавливаются с 28 октября по 7 ноября 2021 г.", - написал Собянин в своем блоге в четверг. "Нерабочие дни в Москве устанавливаются с 28 октября по 7 ноября 2021 г.", - написал Собянин в своем блоге в четверг. В период нерабочих дней в Москве введут ряд... В период нерабочих дней в Москве введут ряд... читать дальше

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В еврозоне дефицит государственного бюджета по отношению к ВВП в 2020 году вырос и составил 7,2% по сравнению с 0,6% в 2019 году, свидетельствуют данные Евростата. В 27 странах ЕС дефицит госбюджета увеличился до 6,9% с 0,5% годом ранее. Самый высокий дефицит бюджета... Самый высокий дефицит бюджета... читать дальше

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