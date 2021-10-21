Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4213 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 600,1 млрд руб.

21 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 октября составили по Российской Федерации 4213 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3991,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3816,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3619,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 октября составили 600,1 млрд руб. против 956,57638 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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