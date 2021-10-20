Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,9958 руб.

Минимальный курс доллара США составил 70,8325 руб., максимальный - 71,135 руб. Было заключено 9611 сделок. Объем торгов составил 40002,15 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,86 руб. за доллар США.

20 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 640 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9958 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 97 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,112 руб. Минимальный курс юаня составил 11,085 руб., максимальный - 11,1301 руб. Было заключено 292 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,085 руб., максимальный - 11,1301 руб. Было заключено 292 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 644 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,0008 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,84 руб., максимальный - 71,1475 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 70,84 руб., максимальный - 71,1475 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 562 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,6006 руб. Минимальный курс евро составил 82,495 руб., максимальный - 82,805 руб. Было заключено 5647 сделок.... Минимальный курс евро составил 82,495 руб., максимальный - 82,805 руб. Было заключено 5647 сделок.... читать дальше

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На 1 октября 2021 г. суммарная задолженность по заработной плате составила 1 млрд 369,0 млн рублей и по сравнению с 1 сентября 2021 г. увеличилась на 41,5 млн рублей (на 3,1%), говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В августе задолженность сократилась... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 12 по 18 октября 2021 года выросли на 0,3%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе (с 4 по 10 октября) цены выросли на 0,1%. С начала года бензин подорожал на 6,7%. По данным... По данным... читать дальше

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В сентябре 2021 года по сравнению с августом т.г. цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, снизились на 1%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики. С начала года рост цен составил 23,6%. В августе т.г. цены в помесячном... В августе т.г. цены в помесячном... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 12 по 18 октября 2021 года выросли на 0,26%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 5 по 11 октября) цены подросли на 0,22%. С начала октября потребительские цены увеличились на 0,63%, с начала... С начала октября потребительские цены увеличились на 0,63%, с начала... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги разнонаправленно, завершил среду ростом индексов на 0,3%. Европейские рынки акций с утра демонстрировали противоречивый настрой. Европейские рынки акций с утра демонстрировали противоречивый настрой. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги... Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги... читать дальше

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Впервые в истории роль ОПЕК+ ограничена в принятии возможного решения об увеличении нефтедобычи, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе CERA Week India Energy Forum. Отвечая на вопрос модератора, готова ли ОПЕК+ нарастить добычу,... Отвечая на вопрос модератора, готова ли ОПЕК+ нарастить добычу,... читать дальше

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Общая сумма начисленной премии по договорам ОСАГО за январь-сентябрь выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 173,1 млрд рублей, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА). Количество заявленных и урегулированных... Количество заявленных и урегулированных... читать дальше

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Нефтяные цены перешли к росту после публикации данных о запасах топлива в США. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 431 тыс. баррелей - до 426,54 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. Резервы бензина снизились на 5,368 млн... Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 431 тыс. баррелей - до 426,54 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. Резервы бензина снизились на 5,368 млн... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 640 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9958 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,8325 руб., максимальный - 71,135 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 70,8325 руб., максимальный - 71,135 руб. Было... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением зарплат. "В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской... "В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в ходе торгов, трейдеры оценивают уже опубликованные корпоративные отчеты и ждут результатов других компаний за минувший квартал, в том числе IBM Corp. и Tesla Inc., которые будут обнародованы после закрытия рынка. Среди американских... Среди американских... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 431 тыс. баррелей - до 426,544 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 5368 тыс. баррелей и составили 217,739 млн баррелей,... Товарные запасы бензина сократились на 5368 тыс. баррелей и составили 217,739 млн баррелей,... читать дальше

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который прописывает особенности вывода из эксплуатации производственных объектов I и II класса опасности с учетом требований к охране окружающей среды, а также предусматривает "окрашивание" экологических штрафов в рамках бюджетной... читать дальше

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