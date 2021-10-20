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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 8 октября по 15 октября на 431 тыс. баррелей, бензина - упали на 5368 тыс. баррелей
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20 октября 2021 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 8 октября по 15 октября на 431 тыс. баррелей, бензина - упали на 5368 тыс. баррелей
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20 октября. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 431 тыс. баррелей - до 426,544 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 5368 тыс. баррелей и составили 217,739 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 3913 тыс. баррелей, достигнув 125,394 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 2000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 950 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1150 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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