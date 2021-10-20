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Сегодня рынки акций стран Западной Европы торгуются без единой динамики. Трейдеры продолжают следить за корпоративными отчетностями компаний. Успешный старт сезона отчетностей на прошлой неделе способствовал завершению торгов на фондовых рынках Европы в максимальном плюсе за... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 2-летним облигациям АО "Эр-Телеком" серии ПБО-02-01 объемом не менее 7 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruBBB+(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные... По данному выпуску не предусмотрены возможные... читать дальше

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Потребительские цены в еврозоне в сентябре 2021 года выросли на 3,4% относительно того же месяца 2020 года, свидетельствуют окончательные данные Евростата. Таким образом, инфляция ускорилась до максимального значения с начала глобального финансового кризиса в сентябре 2008... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 219 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1187 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1031 руб., максимальный - 11,1346 руб. Было заключено 79... Минимальный курс юаня составил 11,1031 руб., максимальный - 11,1346 руб. Было заключено 79... читать дальше

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В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 34 тыс. 073 случая, умерли за сутки 1 тыс. 028 пациентов, это новый антирекорд по летальности за всю пандемию, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба. "За последние сутки в... "За последние сутки в... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1191 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 71,0555 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 8,81 коп. и составил 71,0555... читать дальше

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По итогам 3-го финквартала, завершившегося 3 октября, чистая прибыль крупнейшего в Европе производителя оборудования для выпуска чипов - нидерландской ASML Holding NV - выросла на 64% - до 1,74 млрд евро с 1,06 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Аналитики,... Аналитики,... читать дальше

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Управлением Росреестра по Москве в третьем квартале 2021 года зарегистрировано 32 306 договоров ипотечного жилищного кредитования, из них только в сентябре 9 704 сделки. Всего с начала года в Москве зарегистрировано 92 377 договоров ипотечного жилищного кредитования,... Всего с начала года в Москве зарегистрировано 92 377 договоров ипотечного жилищного кредитования,... читать дальше

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0 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-120 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9829% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,24%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,24%... читать дальше

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Немецкий производитель автомобилей Opel выплатил штраф в размере 64,8 млн евро в связи с "дизельным скандалом". Штраф наложила прокуратура Франкфурта в связи с тем, что часть дизельных моделей Opel выбрасывает значительно более высокие концентрации вредных веществ, чем... читать дальше

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tl Group установила ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом не менее 5 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года на уровне 9,45-9,65% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 9,79-9,99%... Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 9,79-9,99%... читать дальше

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Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев считает, что развитие проектов в национальных парках и особо охраняемых природных территориях возможно, в том числе за счет применения механизма дальневосточных преференций. "У нас есть механизмы привлечения... "У нас есть механизмы привлечения... читать дальше

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Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов считает, что обновление всех видов общественного транспорта, включая автобусы и железнодорожный транспорт, разумно администрировать в рамках единого федерального проекта. "Поддерживаю коллег в том, что у нас сегодня проект по... "Поддерживаю коллег в том, что у нас сегодня проект по... читать дальше

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Минэкономразвития поддержало предложение Минсельхоза, в соответствии с которыми плавающая пошлина на подсолнечное масло будет определяться на основе биржевых цен, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с соответствующим письмом в адрес Минсельхоза. В нем отмечается,... В нем отмечается,... читать дальше

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Россия, по данным на 17 октября, экспортировала продукции АПК на $25,815 млрд, что на 19% превышает аналогичный показатель за прошлый год, сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Темпы роста несколько замедлились. Неделей ранее они составляли 20%. Наибольшие темпы... Наибольшие темпы... читать дальше

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