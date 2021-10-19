Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1023 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0668 руб., максимальный - 11,1325 руб. Было заключено 283 сделки. Объем торгов составил 1019,01 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,124 руб. за юань.

19 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 223 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1023 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 68191,789 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 228,924 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 473 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,6637 руб. Минимальный курс евро составил 82,4625 руб., максимальный - 82,85 руб. Была заключена 5151 сделка.... Минимальный курс евро составил 82,4625 руб., максимальный - 82,85 руб. Была заключена 5151 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3119 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9378 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,8125 руб., максимальный - 71,25 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 70,8125 руб., максимальный - 71,25 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 223 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1023 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0668 руб., максимальный - 11,1325 руб. Было заключено 283 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,0668 руб., максимальный - 11,1325 руб. Было заключено 283 сделки.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе благодаря позитиву на внешних фондовых площадках и дорожающей нефти. Индекс РТС превысил рубеж 1900 пунктов - впервые с августа 2011 года на фоне благоприятной внешней конъюнктуры и укрепления рубля. Во вторник в Азии преобладала... Во вторник в Азии преобладала... читать дальше

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В Китае на конец 2020 года насчитывалось в общей сложности 8,98 млрд банковских карт, свидетельствуют данные Китайской ассоциации банков. За прошлый год было выпущено 450 млн карт, что на 5,3% больше показателя за 2019 год. Объем транзакций с использованием банковских... Объем транзакций с использованием банковских... читать дальше

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Розничные цены на бензин начали активно расти по всей России, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК. На прошлой неделе, за которую приводится статистика (7-14 октября), цены повышались во всех регионах страны. В большинстве регионов рост достигал 20 копеек. На прошлой неделе, за которую приводится статистика (7-14 октября), цены повышались во всех регионах страны. В большинстве регионов рост достигал 20 копеек. Наибольшее... Наибольшее... читать дальше

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Минфин и Минздрав РФ подготовили предложения о дополнительном предоставлении средств в 2021 году на поддержку системы обязательного медицинского страхования (ОМС) на сумму свыше 50 млрд рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе открытого диалога в Совете... читать дальше

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Россия не сможет сохранить текущие объемы добычи нефти без системного вовлечения трудных запасов. Такое мнение высказал директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов в ходе совещания в Совете Федерации по проблемам трудноизвлекаемых запасов... читать дальше

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Курс биткойна превышает $62,7 тыс. и движется в направлении рекордной отметки в $65 тыс., зафиксированной в апреле. На Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник начались торги первым биткойновым ETF под тикером BITO. Котировки ProShares Bitcoin Strategy ETF выросли с... На Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник начались торги первым биткойновым ETF под тикером BITO. Котировки ProShares Bitcoin Strategy ETF выросли с... читать дальше

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Доллар США дешевеет относительно основных мировых валют. Давление на американскую валюту оказали данные о неожиданном снижении промпроизводства в США в сентябре, а также сигналы о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может отстать от других центробанков с ужесточением... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2785 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9318 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,8025 руб., максимальный - 71,13 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 70,8025 руб., максимальный - 71,13 руб. Было... читать дальше

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Табачный концерн Philip Morris International в 3-м квартале 2021 года увеличил продажи на 2,1% по сравнению с показателем за 3-й квартал 2020 года, до 188,332 млрд сигарет и табачных стиков, говорится в сообщении компании. Росту способствовало повышение продаж нагреваемого... читать дальше

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Власти Москвы приняли решение об увеличении доли вакцинированных от коронавируса сотрудников на предприятиях сферы услуг с 60% до 80%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Главный санитарный врач по Москве принял решение об увеличении требований к обязательной... "Главный санитарный врач по Москве принял решение об увеличении требований к обязательной... читать дальше

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Американский рынок акций начал торги во вторник ростом. Позитивное влияние на инвесторов оказывает сильная корпоративная отчетность за третий квартал, которая нивелирует опасения относительно перебоев в цепочках поставок, отмечает MarketWatch. "Похоже, что более... "Похоже, что более... читать дальше

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Домашний режим вводится для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями в Москве с 25 октября по 25 февраля, при этом ограничения не затрагивают тех, кто привился от коронавируса или перенес заболевание, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина. Согласно указу,... Согласно указу,... читать дальше

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