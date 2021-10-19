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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,9318 руб.
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19 октября 2021 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,9318 руб.

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19 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2785 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9318 руб.

Минимальный курс доллара США составил 70,8025 руб., максимальный - 71,13 руб. Было заключено 10835 сделок. Объем торгов составил 41736,04 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,95 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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