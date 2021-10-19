Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,0966 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0671 руб., максимальный - 11,1058 руб. Было заключено 70 сделок. Объем торгов составил 340,61 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,1058 руб. за юань.

19 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 415 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0966 руб.

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Власти Москвы приняли решение об увеличении доли вакцинированных от коронавируса сотрудников на предприятиях сферы услуг с 60% до 80%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Главный санитарный врач по Москве принял решение об увеличении требований к обязательной... "Главный санитарный врач по Москве принял решение об увеличении требований к обязательной... читать дальше

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Американский рынок акций начал торги во вторник ростом. Позитивное влияние на инвесторов оказывает сильная корпоративная отчетность за третий квартал, которая нивелирует опасения относительно перебоев в цепочках поставок, отмечает MarketWatch. "Похоже, что более... "Похоже, что более... читать дальше

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Домашний режим вводится для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями в Москве с 25 октября по 25 февраля, при этом ограничения не затрагивают тех, кто привился от коронавируса или перенес заболевание, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина. Согласно указу,... Согласно указу,... читать дальше

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Американская Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, в первом квартале 2022 финансового года сократила чистую прибыль на 3,9% и увеличила выручку на 5,3%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка. Как говорится в... Как говорится в... читать дальше

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9 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-119 на 12 млрд 860,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, в четвертом квартале 2021 года могут составить до $15,7 млрд, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, тогда как согласно оценкам, выполненным на основе... читать дальше

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Частные инвестиции в компании космической отрасли в третьем квартале составили $3,9 млрд, с начала текущего года достигли $10,3 млрд, побив рекорд 2020 года в $9,8 млрд, свидетельствуют данные исследовательской компании Space Capital. При этом значительная часть в... При этом значительная часть в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 28,67 пункта (0,675%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4277 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4279,04 (+0,84%) пункта, минимальное - 4235,88... читать дальше

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Министерство финансов России 20 октября проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26239 в объеме 20 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26239 с погашением 23 июля 2031 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231... Облигации серии 26239 с погашением 23 июля 2031 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231...

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,29/71,86 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 13 коп., Cредний курс продажи упал...

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Птицеводы РФ за неделю к 13 октября повысили цены на курятину (тушка) на 1,9%, до 133,37 тыс. рублей за тонну (без НДС), следует из системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза. Цены на живую птицу за неделю выросли на 1,1%, до 94,72 тыс. рублей за... читать дальше

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Число домов, строительство которых было начато в США в сентябре, уменьшилось на 1,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,555 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный показатель за пять месяцев. Согласно пересмотренным... читать дальше

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Цены на нефть продолжают расти в ходе торгов во вторник после разнонаправленной динамики днем ранее. Brent в понедельник подешевела впервые за три сессии, тогда как WTI завершила торги в плюсе, хотя и сократила прирост к концу дня. "Обычно, когда рынок двигается в... "Обычно, когда рынок двигается в... читать дальше

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В среду, 20 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $350,9 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В среду, 20 октября, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 88,72 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В среду, 20 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 32,41 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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