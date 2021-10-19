19 октября 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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19 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Август 2021
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Август 2021
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Сентябрь 2021
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19 октября 2021 года 17:29
Власти Москвы приняли решение об увеличении доли вакцинированных от коронавируса сотрудников на предприятиях сферы услуг с 60% до 80%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Главный санитарный врач по Москве принял решение об увеличении требований к обязательной... читать дальше
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19 октября 2021 года 17:20
Американский рынок акций начал торги во вторник ростом. Позитивное влияние на инвесторов оказывает сильная корпоративная отчетность за третий квартал, которая нивелирует опасения относительно перебоев в цепочках поставок, отмечает MarketWatch.
"Похоже, что более... читать дальше
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19 октября 2021 года 17:12
Домашний режим вводится для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями в Москве с 25 октября по 25 февраля, при этом ограничения не затрагивают тех, кто привился от коронавируса или перенес заболевание, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.
Согласно указу,... читать дальше
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19 октября 2021 года 16:56
Американская Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, в первом квартале 2022 финансового года сократила чистую прибыль на 3,9% и увеличила выручку на 5,3%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка.
Как говорится в... читать дальше
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19 октября 2021 года 16:42
9 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-119 на 12 млрд 860,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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19 октября 2021 года 16:34
Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, в четвертом квартале 2021 года могут составить до $15,7 млрд, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, тогда как согласно оценкам, выполненным на основе... читать дальше
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19 октября 2021 года 16:25
Частные инвестиции в компании космической отрасли в третьем квартале составили $3,9 млрд, с начала текущего года достигли $10,3 млрд, побив рекорд 2020 года в $9,8 млрд, свидетельствуют данные исследовательской компании Space Capital.
При этом значительная часть в... читать дальше
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19 октября 2021 года 16:15
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 28,67 пункта (0,675%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4277 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4279,04 (+0,84%) пункта, минимальное - 4235,88... читать дальше
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19 октября 2021 года 16:07
Министерство финансов России 20 октября проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26239 в объеме 20 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина.
Облигации серии 26239 с погашением 23 июля 2031 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231...
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19 октября 2021 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,29/71,86 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 13 коп., Cредний курс продажи упал...
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19 октября 2021 года 16:02
Птицеводы РФ за неделю к 13 октября повысили цены на курятину (тушка) на 1,9%, до 133,37 тыс. рублей за тонну (без НДС), следует из системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза. Цены на живую птицу за неделю выросли на 1,1%, до 94,72 тыс. рублей за... читать дальше
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19 октября 2021 года 15:49
Число домов, строительство которых было начато в США в сентябре, уменьшилось на 1,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,555 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный показатель за пять месяцев. Согласно пересмотренным... читать дальше
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19 октября 2021 года 15:35
Цены на нефть продолжают расти в ходе торгов во вторник после разнонаправленной динамики днем ранее. Brent в понедельник подешевела впервые за три сессии, тогда как WTI завершила торги в плюсе, хотя и сократила прирост к концу дня.
"Обычно, когда рынок двигается в... читать дальше
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19 октября 2021 года 15:30
В среду, 20 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $350,9 тыс..
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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19 октября 2021 года 15:30
В среду, 20 октября, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 88,72 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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19 октября 2021 года 15:30
В среду, 20 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 32,41 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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