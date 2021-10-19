.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в сентябре в РФ ускорилась до 0,6%
В России в сентябре рост потребительских цен ускорился до 0,6% после 0,17% в июле, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 7,4%
 
Курс на дедолларизацию будет продолжен - замглавы МИД РФ
Целесообразность продолжения курса России на сокращение доли доллара в национальных международных резервах и внешних расчетах не вызывает сомнений, несмотря на определенные издержки от дедолларизации для бизнеса и государственных финансовых...
 
Разработаны новые правила заключения соглашений о защите капиталовложений
Минэкономразвития направило в правительство проект постановления с новыми правилами заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), рассказал "Ведомостям" первый замминистра экономического развития Андрей Иванов. Согласно...
 
ФНС заинтересовалась чаевыми самозанятых
ФНС изучает возможность учета чаевых, которые оставляют самозанятым. Опрос о потребности в получении вознаграждения через приложение "Мой налог" служба разослала работающим на себя, пишут "Известия". Сегодня приложение "Мой налог" заменяет...
 
19 октября 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0
19 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:05 Объем спроса нерезидентов на американские активы Август 2021
12:00 Объем строительства в еврозоне Август 2021
15:30 Новостройки и разрешения на строительство в США Сентябрь 2021

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
19 октября 2021 года 17:29
Предприятия Москвы к 1 января должны вакцинировать от COVID-19 не менее 80% сотрудников сферы услуг
Власти Москвы приняли решение об увеличении доли вакцинированных от коронавируса сотрудников на предприятиях сферы услуг с 60% до 80%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Главный санитарный врач по Москве принял решение об увеличении требований к обязательной...    читать дальше
.
19 октября 2021 года 17:20
Американские фондовые индексы растут в ходе торгов
Американский рынок акций начал торги во вторник ростом. Позитивное влияние на инвесторов оказывает сильная корпоративная отчетность за третий квартал, которая нивелирует опасения относительно перебоев в цепочках поставок, отмечает MarketWatch.

"Похоже, что более...    читать дальше
.
19 октября 2021 года 17:12
В Москве введут домашний режим для невакцинированных граждан старше 60 лет
Домашний режим вводится для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями в Москве с 25 октября по 25 февраля, при этом ограничения не затрагивают тех, кто привился от коронавируса или перенес заболевание, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

Согласно указу,...    читать дальше
.
19 октября 2021 года 16:56
Квартальная прибыль Procter & Gamble сократилась на 3,9%, но превысила прогноз
Американская Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, в первом квартале 2022 финансового года сократила чистую прибыль на 3,9% и увеличила выручку на 5,3%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Как говорится в...    читать дальше
.
19 октября 2021 года 16:42
ВТБ разместил 25,7% выпуска однодневных бондов серии КС-4-119 на 12,9 млрд рублей
9 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-119 на 12 млрд 860,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
.
19 октября 2021 года 16:34
Выплаты нефинансовых организаций РФ по внешнему долгу в 4-м квартале составят до $15,7 млрд
Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, в четвертом квартале 2021 года могут составить до $15,7 млрд, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, тогда как согласно оценкам, выполненным на основе...    читать дальше
.
19 октября 2021 года 16:25
Частные инвестиции в компании космической отрасли в мире с начала года достигли $10,3 млрд
Частные инвестиции в компании космической отрасли в третьем квартале составили $3,9 млрд, с начала текущего года достигли $10,3 млрд, побив рекорд 2020 года в $9,8 млрд, свидетельствуют данные исследовательской компании Space Capital.

При этом значительная часть в...    читать дальше
.
19 октября 2021 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 19 октября растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 28,67 пункта (0,675%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4277 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4279,04 (+0,84%) пункта, минимальное - 4235,88...    читать дальше
.
19 октября 2021 года 16:07
Минфин РФ 20 октября проведет аукцион по размещению ОФЗ 26239 на 20 млрд руб.
Министерство финансов России 20 октября проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26239 в объеме 20 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26239 с погашением 23 июля 2031 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231...
.
19 октября 2021 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 70,29/71,86 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,29/71,86 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 13 коп., Cредний курс продажи упал...
.
19 октября 2021 года 16:02
За неделю птицеводы повысили цены на свою продукцию на 1,9%, свиноводы - снизили на 0,8%
Птицеводы РФ за неделю к 13 октября повысили цены на курятину (тушка) на 1,9%, до 133,37 тыс. рублей за тонну (без НДС), следует из системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза. Цены на живую птицу за неделю выросли на 1,1%, до 94,72 тыс. рублей за...    читать дальше
.
19 октября 2021 года 15:49
Число новостроек в США в сентябре сократилось на 1,6%, ожидался рост
Число домов, строительство которых было начато в США в сентябре, уменьшилось на 1,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,555 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный показатель за пять месяцев. Согласно пересмотренным...    читать дальше
.
19 октября 2021 года 15:35
Нефть продолжает дорожать
Цены на нефть продолжают расти в ходе торгов во вторник после разнонаправленной динамики днем ранее. Brent в понедельник подешевела впервые за три сессии, тогда как WTI завершила торги в плюсе, хотя и сократила прирост к концу дня.

"Обычно, когда рынок двигается в...    читать дальше
.
19 октября 2021 года 15:30
В среду, 20 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $350,9 тыс.
В среду, 20 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $350,9 тыс..

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...
.
19 октября 2021 года 15:30
В среду, 20 октября, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 88,72 млрд руб.
В среду, 20 октября, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 88,72 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
19 октября 2021 года 15:30
В среду, 20 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 32,41 млрд руб.
В среду, 20 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 32,41 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.