Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 82,4885 руб.

Минимальный курс евро составил 82,2025 руб., максимальный - 82,695 руб. Было заключено 1897 сделок. Объем торгов составил 6887,46 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 82,695 руб. за евро.

18 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1455 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,4885 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 67962,865 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 107,824 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 550 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,2479 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,935 руб., максимальный - 71,3825 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 70,935 руб., максимальный - 71,3825 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 162 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,6075 руб. Минимальный курс евро составил 82,1475 руб., максимальный - 82,8 руб. Было заключено 6147 сделок.... Минимальный курс евро составил 82,1475 руб., максимальный - 82,8 руб. Было заключено 6147 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 58 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,08 руб. Минимальный курс юаня составил 11,032 руб., максимальный - 11,1006 руб. Было заключено 287 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,032 руб., максимальный - 11,1006 руб. Было заключено 287 сделок.... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги снижением, и завершил понедельник в миноре. Европейские рынки акций весь день торговались в красной зоне. Европейские рынки акций весь день торговались в красной зоне. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись снижением, исключением стали биржи в Сиднее и... Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись снижением, исключением стали биржи в Сиднее и... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений правительству по итогам обсуждения проблем развития туризма на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума 3 сентября 2021 года, сообщается на сайте Кремля. В частности, правительству... В частности, правительству... читать дальше

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Российский АПК с начала года по 13 октября получил на проведение сезонных полевых работ 615,2 млрд рублей кредитов, что на 23,7% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В частности, Россельхозбанк выдал 441,8 млрд рублей против 366,5 млрд рублей год назад,... В частности, Россельхозбанк выдал 441,8 млрд рублей против 366,5 млрд рублей год назад,... читать дальше

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АО "Вертолеты России" за 9 месяцев 2021 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 3,2 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 19,3 млрд руб., следует из отчетности производителя. Выручка при этом выросла почти в 2,2 раза - до 28,5 млрд руб., себестоимость... Выручка при этом выросла почти в 2,2 раза - до 28,5 млрд руб., себестоимость... читать дальше

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Глобальные торговые потоки частично восстановились в конце лета, указывая на то, что быстрое распространение штамма "дельта" COVID-19 замедлило, но не подорвало восстановление мировой экономики. Индикатор мирового товарооборота, разработанный The Wall Street Journal,... Индикатор мирового товарооборота, разработанный The Wall Street Journal,... читать дальше

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Нефтяные цены на Brent перешли к снижению после уверенного подъема ранее в ходе торгов. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 мск составляла $84,7 за баррель, что на $0,16 (0,19%) ниже цены на закрытие предыдущей... Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 мск составляла $84,7 за баррель, что на $0,16 (0,19%) ниже цены на закрытие предыдущей... читать дальше

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Недропользователи могут получить возможность передавать право пользования недрами для геологического изучения (за исключением участков федерального значения), следует из перечня поручений по итогам встречи президента Владимира Путина с модераторами ключевых сессий ВЭФ 3 сентября... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 110 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,2103 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,865 руб., максимальный - 71,365 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 70,865 руб., максимальный - 71,365 руб. Было... читать дальше

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Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об ускорении реализации проекта по строительству железнодорожного Северного широтного хода. Перечень поручений президента по итогам встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического... Перечень поручений президента по итогам встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического... читать дальше

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В сентябре пассажиропоток "Домодедово" снизился в сравнении с сентябрем "доковидного" 2019 года на 7% - до 2,6 млн человек, следует из сообщения аэропорта. Относительно сентября 2020 года, когда мировое авиасообщение было более существенно ограничено, чем сейчас,... Относительно сентября 2020 года, когда мировое авиасообщение было более существенно ограничено, чем сейчас,... читать дальше

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В 2022 году Минцифры планирует запустить суперприложение "Госуслуги", в котором будет реализован механизм проактивного оказания услуг, сообщил глава министерства Максут Шадаев на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике. "В следующем году мы планируем... "В следующем году мы планируем... читать дальше

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В понедельник основные индексы американского фондового рынка снижаются после уверенного подъема рынка по итогам предыдущих торгов на фоне лучших, чем ожидалось, результатов компаний за 3-й квартал. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:01 мск опустился на 103,46... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:01 мск опустился на 103,46... читать дальше

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