Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3793,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 956,42 млрд руб.

18 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 октября составили по Российской Федерации 3793,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3603 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3608,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3381,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 октября составили 956,42 млрд руб. против 960,52018 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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