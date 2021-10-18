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Первые электронные паспорта в виде смарт-карты и приложения на смартфоне, как ожидается, начнут выдавать до конца 2022 года в трех регионах России, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. "Очень надеюсь, что до конца следующего года в трех субъектах мы сможем уже начать... "Очень надеюсь, что до конца следующего года в трех субъектах мы сможем уже начать... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 октября, составляет 71,1714 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,57 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 октября, составляет 82,4592 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,84 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Россия к 10 октября экспортировала 432,8 тыс. тонн мяса и мясной продукции, что на 5,4% больше, чем годом ранее, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на данные ФТС (данные по поставкам в ЕАЭС за 8 месяцев). Экспортная выручка выросла на 29,1%, до $912,1 млн. В... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,2 пункта (0,286%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4249,62 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4254,38... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Группа Ренессанс страхование" за 9 месяцев т.г. выросла в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году и составила более 7 млрд рублей, следует из отчетности страховщика по ОСБУ. Прибыль от инвестиционной деятельности за данный период... Прибыль от инвестиционной деятельности за данный период... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 18 сентября по 18 октября) - 71,882 руб. за доллар, максимальное значение - 74,2106 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,33 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 81,98/83,23 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 52 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,83/71,81 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 56 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,59/71,88 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 58 коп., Cредний курс продажи...

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Текущее укрепление рубля на уровне ниже 72 рублей за доллар соответствует заложенным ожиданиям Минэкономразвития РФ, которое прогнозирует средний курс в этом году в 73,6 рубля/доллар, в следующем году курс будет чуть выше 72 рублей/доллар. "В среднем за этот год ожидаем... "В среднем за этот год ожидаем... читать дальше

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За 9 месяцев 2021 года число выданных потребительских кредитов выросло на 17,4% и составило 12,30 млн по сравнению с 10,48 млн за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). При этом данный рост во многом связан с... читать дальше

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Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции в 4% к концу 2022 года с учетом эффекта денежно-кредитной политики Банка России, демпферных механизмов и мер Минсельхоза по увеличению предложения сельхозпродукции на внутреннем рынке, заявил глава ведомства Максим... читать дальше

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Темпы роста ВВП РФ в 2021 году вряд ли превысят 4,2%, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на тему макропрогноза на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. По его словам, в последние два месяца наблюдается замедление деловой активности на фоне... читать дальше

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Рынки акций стран Западной Европы начали торги в минусе вслед за азиатскими индексами. Инвесторы анализируют порцию китайских статданных, которые показали замедление темпов роста второй по величине экономики в мире на фоне энергетического кризиса, проблем в цепочках... Инвесторы анализируют порцию китайских статданных, которые показали замедление темпов роста второй по величине экономики в мире на фоне энергетического кризиса, проблем в цепочках... читать дальше

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