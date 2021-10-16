В сентябре 2021 года средний размер выданных ипотечных кредитов вырос на 4,5% и составил 3,35 млн руб. по сравнению с 3,21 млн руб. в августе, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Средний чек по ипотеке растет второй месяц подряд после... читать дальше

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ПАО "Ростелеком" планирует в Мурманске в июле 2022 года запустить региональный Центр обработки данных (ЦОД), первый в Арктической зоне РФ, сообщил журналистам вице-президент - директор макрорегионального филиала "Северо-Запад" "Ростелеком" Александр Логинов. Соглашение о... читать дальше

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Московские компании по итогам семи месяцев 2021 года экспортировали световое оборудование на $53,58 млн, что на 84% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года и на 89,4%, чем в январе-июле 2019 года. В этом году Москва стала лидером среди регионов по поставке такого... читать дальше

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В России в последние месяцы фиксируются высокие показатели смертности от коронавируса, основным профилактическим средством для населения остаётся вакцинация, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. "В последние месяцы мы фиксируем достаточно высокие показатели смертности. И я бы... читать дальше

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Объем перевалки грузов в портах Латвии за январь-сентябрь 2021 года составил 30,226 млн тонн, что на 8,9% меньше, чем за соответствующий период 2020 года, свидетельствуют данные министерства сообщения страны. Больше всего в латвийских портах было перевалено сыпучих... Больше всего в латвийских портах было перевалено сыпучих... читать дальше

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Международный детский центр "Артек" в Крыму получит 384,7 млн рублей на восстановление инфраструктуры, повреждённой в результате летних паводков, такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Как сообщает пресс-служба правительства, на эти деньги планируется... Как сообщает пресс-служба правительства, на эти деньги планируется... читать дальше

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Энергокризис, случившийся в Европе нынешней осенью, может повториться и в будущем, предупредил вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы готовы к диалогу, об этом тоже президент говорил, мы готовы сесть с нашими европейскими партнерами, коллегами, и здесь речь идет не только о... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 33 тыс. 208 случаев, это новый антирекорд за пандемию; умерли за сутки 1 тыс. 002 пациента, что является максимальным значением за весь период, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в... читать дальше

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ООО "Кун Восток" (представительство французской Kuhn Group) ввела в эксплуатацию в Рамонском районе Воронежской области первый для компании завод сельхозтехники в "Воронежское предприятие будет заниматься сборкой мировых бестселлеров Kuhn и наиболее востребованных у российских... читать дальше

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Россия и Норвегия в 2022 году после трехлетнего перерыва возобновят вылов мойвы, сообщает Росрыболовство по итогам 51-й сессии смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК), которая завершилась в пятницу. "Важно, что после трехлетнего перерыв Россия и... "Важно, что после трехлетнего перерыв Россия и... читать дальше

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ПАО "Татнефть" возобновило реализацию геологоразведочных проектов в Ливии, приостановленных из-за гражданской войны, сообщила пресс-служба компании. "В связи с нормализацией ситуации в Ливии "Татнефть" при поддержке Национальной нефтяной корпорации (ННК) Ливии... "В связи с нормализацией ситуации в Ливии "Татнефть" при поддержке Национальной нефтяной корпорации (ННК) Ливии... читать дальше

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Банк России в ближайшее время опубликует новую редакцию проекта указания о раскрытии информации по договорам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ) с инвестиционной составляющей, сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин в видеоинтервью... читать дальше

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Цены на овес в США выросли до рекордных максимумов на фоне засухи в ключевых регионах выращивания этой сельхозкультуры, включая Северную Дакоту и канадские провинции. Стоимость овса по итогам торгов на CBOT в пятницу поднялась на 3,9%, до $6,6 за бушель ($454,7 за... Стоимость овса по итогам торгов на CBOT в пятницу поднялась на 3,9%, до $6,6 за бушель ($454,7 за... читать дальше

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Курс биткойна в пятницу подскочил выше отметки в $60 тыс. впервые с апреля текущего года. Трейдеры ждут результатов рассмотрения Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США заявок на создание биткойновых ETF, пишет MarketWatch. Четыре подобные заявки были поданы в... Трейдеры ждут результатов рассмотрения Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США заявок на создание биткойновых ETF, пишет MarketWatch. Четыре подобные заявки были поданы в... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 октября, составляет 71,2371 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,75 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 октября, составляет 82,7276 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 октября, составляет 82,7276 руб. По...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 68070,689 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 79,098 млрд руб., или на...

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