Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0749 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0225 руб., максимальный - 11,1091 руб. Было заключено 405 сделок. Объем торгов составил 1402,15 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,0309 руб. за юань.

15 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 832 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0749 руб.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4139 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,2022 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,905 руб., максимальный - 71,4475 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 70,905 руб., максимальный - 71,4475 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4567 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,6326 руб. Минимальный курс евро составил 82,25 руб., максимальный - 82,92 руб. Было заключено 6994 сделки.... Минимальный курс евро составил 82,25 руб., максимальный - 82,92 руб. Было заключено 6994 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 832 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,0749 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0225 руб., максимальный - 11,1091 руб. Было заключено 405 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,0225 руб., максимальный - 11,1091 руб. Было заключено 405 сделок.... читать дальше

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Более 9 млрд рублей будут выделены до 2024 года на разработку отечественных технологий производства, транспортировки и хранения водорода, а также их апробацию, в том числе в арктической зоне, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии по развитию... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги уверенным ростом, завершил пятницу незначительными изменениями индекса МосБиржи и уверенным ростом индекса РТС. Европейские рынки акций весь день торговались на повышательном тренде. Европейские рынки акций весь день торговались на повышательном тренде. Фондовая Азия завершила ростом... Фондовая Азия завершила ростом... читать дальше

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Еврооблигации РФ, демонстрировавшие в начале недели боковую динамику, 13-14 октября заметно выросли в цене вслед за ростом котировок американских казначейских обязательств (US Treasuries), а в конце недели слегка скорректировались вниз. При этом суверенные спреды к доходности... читать дальше

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Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России за 14 дней октября составила 1478,7 тыс. тонн/сутки, что на 15,7 тыс. т больше, чем в сентябре (на 1,1% больше), свидетельствует статистика, с которой ознакомился "Интерфакс". В августе добыча конденсата в России была... В августе добыча конденсата в России была... читать дальше

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Доллар США в ходе торгов на "Московской бирже" в пятницу впервые с 23 июля 2020 года опустился до 71 рубля, а потом и ниже. Курс доллара США к 18:06 мск составил 70,9325 руб., что на 41,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро в этот момент стоил 82,33... Курс доллара США к 18:06 мск составил 70,9325 руб., что на 41,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро в этот момент стоил 82,33... читать дальше

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Объем перевозки грузов по Северному морскому пути (СМП) с начала 2021 года вырос на 4,5%, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). "Перевозки грузов по Северному морскому пути в 2021 году с 1 января по 14 октября увеличились более... "Перевозки грузов по Северному морскому пути в 2021 году с 1 января по 14 октября увеличились более... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4682 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,1993 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,01 руб., максимальный - 71,41 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 71,01 руб., максимальный - 71,41 руб. Было заключено... читать дальше

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5 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 15 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-117 на 12 млрд 593,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до 71,4 пункта с 72,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем ожидали повышения индекса до 73,1 пункта,... Аналитики в среднем ожидали повышения индекса до 73,1 пункта,... читать дальше

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Продолжающееся ускорение годовой инфляции в России не оставило шансов на выбор Банком России маленького шага повышения ключевой ставки на октябрьском заседании, регулятор, скорее всего, повысит ее на 50 базисных пунктов (б.п.), считают опрошенные "Интерфаксом"... читать дальше

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В ходе торгов в пятницу американские фондовые индексы растут благодаря сильным данным о розничных продажах в США, а также позитивной корпоративной отчетности. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:10 мск поднялся на 348,87 пункта (1%) и составил 35261,43 пункта.... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:10 мск поднялся на 348,87 пункта (1%) и составил 35261,43 пункта.... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 18.10 по 24.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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По итогам 3-го квартала американский банк Goldman Sachs Group Inc. увеличил чистую прибыль на 60% - до $5,38 млрд по сравнению с $3,37 млрд за аналогичный период прошлого года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $14,93 с $8,98. Эксперты, опрошенные FactSet, в... Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $14,93 с $8,98. Эксперты, опрошенные FactSet, в... читать дальше

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