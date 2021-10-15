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Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги по депозитам в иностранной и национальной валюте Россельхозбанка (РСХБ) "Ba1", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтингов - "стабильный". Краткосрочные рейтинги депозитов в иностранной и... читать дальше

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С 20 октября экспортная пошлина на пшеницу из РФ вырастет до $61,3 с $58,7 (эта ставка действует с 13 октября), сообщил Минсельхоз. Пошлина на ячмень снизится до $45,9 с $49,4 за тонну, на кукурузу - повысится до $48,4 c $47,2 за тонну. Пошлина на ячмень снизится до $45,9 с $49,4 за тонну, на кукурузу - повысится до $48,4 c $47,2 за тонну. Размер пошлин рассчитан... Размер пошлин рассчитан... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,02 пункта (0,235%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4249,11 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4281,29 (+0,52%) пункта,... читать дальше

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Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 ноября 2021 года повысится на $8,4, или на 13,4%, до $71,2 за тонну с $62,8 в октябре, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ. Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 сентября по 14 октября составила $76,76727 за... Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 сентября по 14 октября составила $76,76727 за... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 15 сентября по 15 октября) - 71,9306 руб. за доллар, максимальное значение - 74,2106 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,69 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 82,17/83,42 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 13 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,71/71,93 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 9 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,89/71,85 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 25 коп., средний...

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Германский производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG улучшил прогноз финансовых показателей на 2021 год на фоне роста выручки и прибыли в третьем квартале выше уровня, наблюдавшегося до пандемии, и рыночных ожиданий. Согласно предварительным результатам, прибыль... Согласно предварительным результатам, прибыль... читать дальше

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Сегодня европейские рынки акций торгуются в зеленой зоне. Аппетит инвесторов к риску, воодушевленных хорошим стартом сезона корпоративной отчетности, растет. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:10 мск поднялся на 0,4% и составил 467,58... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:10 мск поднялся на 0,4% и составил 467,58... читать дальше

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Действие нынешнего долгосрочного транзитного контракта с Украиной продлится еще 3,5 года, отметил вице-премьер РФ Александр Новак в ответ на вопрос о сроках заключения нового соглашения с Киевом. "У нас был заключен контракт до конца 2024 года. Сейчас рано об этом... "У нас был заключен контракт до конца 2024 года. Сейчас рано об этом... читать дальше

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"Газпром нефть" в 2022 году планирует создать дополнительные мощности по добыче нефти для задела на последующие годы, сообщил глава компании Александр Дюков, выступая в рамках форума "Российская энергетическая неделя". "На данный момент компания имеет резервные... "На данный момент компания имеет резервные... читать дальше

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Положительное сальдо внешнеторгового баланса еврозоны (со странами, которые не являются членами еврозоны) в июле 2021 года составило 4,8 млрд евро по сравнению с 20,7 млрд евро в июле, свидетельствуют данные Евростата. В августе 2020 года был зафиксирован внешнеторговый... читать дальше

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драгоценные металлы") установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П03 объемом 70 млн рублей в размере 13% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Организатором выступит "Юнисервис... Организатором выступит "Юнисервис... читать дальше

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В Белоруссии денежная масса в широком определении (агрегат М3, включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на банковских счетах) на 1 октября 2021 года составила 50,8 млрд бел. руб., что соответствует ее размеру на начало года, свидетельствуют данные... читать дальше

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В России в пятницу обновлены два антирекорда за время пандемии: по числу новых заражений коронавирусом и по количеству скончавшихся - заболели 32 тыс. 196 человек, умерли 999 пациентов, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба. "За последние сутки в... "За последние сутки в... читать дальше

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