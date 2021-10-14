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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1587 руб.
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14 октября 2021 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1587 руб.

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14 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 83 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1587 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0824 руб., максимальный - 11,1899 руб. Было заключено 562 сделки. Объем торгов составил 1737,21 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,1076 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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