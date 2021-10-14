Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 71,6296 руб.

Минимальный курс доллара США составил 71,3275 руб., максимальный - 71,97 руб. Было заключено 42250 сделок. Объем торгов составил 159634,88 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,4625 руб. за доллар США.

14 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2730 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6296 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 68149,787 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 881,979 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 83 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1587 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0824 руб., максимальный - 11,1899 руб. Было заключено 562 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,0824 руб., максимальный - 11,1899 руб. Было заключено 562 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2730 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6296 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,3275 руб., максимальный - 71,97 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 71,3275 руб., максимальный - 71,97 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 53 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,1005 руб. Минимальный курс евро составил 82,72 руб., максимальный - 83,5 руб. Было заключено 6899 сделок.... Минимальный курс евро составил 82,72 руб., максимальный - 83,5 руб. Было заключено 6899 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги под влиянием "бычьего" тренда на фоне оптимизма внешних фондовых площадок после публикации протокола сентябрьского заседания Федрезерва США, а также дорожающей нефти. В четверг в Азии преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на... В четверг в Азии преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на... читать дальше

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В 3-м квартале 2021 года золотодобытчик Barrick Gold, по предварительным данным, произвел 1,092 млн унций золота, сообщила компания. По подсчетам, это на 5% меньше результата соответствующего периода прошлого года. Продажи золота снизились на 14%, до 1,071 млн... Продажи золота снизились на 14%, до 1,071 млн... читать дальше

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В центрах занятости на сегодняшний день по России зарегистрировано менее 850 тыс. безработных граждан, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков, выступая в ходе пленарной сессии на Евразийском женском форуме. Ранее министр сообщал, что, по данным на 3 октября,... Ранее министр сообщал, что, по данным на 3 октября,... читать дальше

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Минпромторг РФ рекомендовал торговым сетям переходить на прямые договоры с поставщиками социально значимых продуктов. Эта мера будет способствовать снижению цен на полке, рассчитывает ведомство. "Мы также рекомендовали торговым сетям переходить на прямые договоры с... "Мы также рекомендовали торговым сетям переходить на прямые договоры с... читать дальше

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Дополнительные меры по поддержке животноводов, озвученные главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым на заседании правительства в четверг, создадут условия для стабилизации цен на их продукцию, считают эксперты мясного рынка. Патрушев сообщил, что для животноводов предусмотрят... читать дальше

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Одобрены заявки 15 регионов на получение инфраструктурных бюджетных кредитов на общую сумму около 49 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минстроя России по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию РФ. "Одобрены заявки 15 регионов на... "Одобрены заявки 15 регионов на... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6088 тыс. баррелей - до 426,975 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1958 тыс. баррелей и составили 223,107 млн... Товарные запасы бензина сократились на 1958 тыс. баррелей и составили 223,107 млн... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1764 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6675 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,315 руб., максимальный - 71,97 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 71,315 руб., максимальный - 71,97 руб. Было... читать дальше

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Банк России планирует до конца 2021 года подготовить регулирование облигаций, привязанных к целям устойчивого развития, и климатических облигаций, заявила директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына в ходе конгресса РБК... читать дальше

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Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сохраняют разногласия по механизму формирования общего рынка газа, этот вопрос президенты стран обсудят позднее при очной встрече, заявил вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко. "В ЕАЭС сохраняются разногласия по вопросу... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило Aton Financial Holding (AFH), холдинговой компании инвестиционно-банковской группы "Атон", долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте "B+". Прогноз по долгосрочным РДЭ - "позитивный",... читать дальше

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Основные индексы американского фондового рынка уверенно повышаются в ходе сегодняшних торгов. В центре внимания трейдеров находятся отчеты крупнейших американских банков за третий квартал. Также участники рынка оценивают протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной... читать дальше

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