.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,6675 руб.
.
14 октября 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,6675 руб.
|0
14 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1764 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6675 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,315 руб., максимальный - 71,97 руб. Было заключено 11859 сделок. Объем торгов составил 45266,15 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,475 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
14 октября 2021 года 18:11
Одобрены заявки 15 регионов на получение инфраструктурных бюджетных кредитов на общую сумму около 49 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минстроя России по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию РФ. "Одобрены заявки 15 регионов на... читать дальше
.14 октября 2021 года 18:02
Запасы нефти в США выросли за период с 1 октября по 8 октября на 6088 тыс. баррелей, бензина - упали на 1958 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6088 тыс. баррелей - до 426,975 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1958 тыс. баррелей и составили 223,107 млн... читать дальше
.14 октября 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1764 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6675 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,315 руб., максимальный - 71,97 руб. Было... читать дальше
.14 октября 2021 года 17:46
Банк России планирует до конца 2021 года подготовить регулирование облигаций, привязанных к целям устойчивого развития, и климатических облигаций, заявила директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына в ходе конгресса РБК... читать дальше
.14 октября 2021 года 17:37
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сохраняют разногласия по механизму формирования общего рынка газа, этот вопрос президенты стран обсудят позднее при очной встрече, заявил вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко. "В ЕАЭС сохраняются разногласия по вопросу... читать дальше
.14 октября 2021 года 17:25
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило Aton Financial Holding (AFH), холдинговой компании инвестиционно-банковской группы "Атон", долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте "B+". Прогноз по долгосрочным РДЭ - "позитивный",... читать дальше
.14 октября 2021 года 17:16
Основные индексы американского фондового рынка уверенно повышаются в ходе сегодняшних торгов. В центре внимания трейдеров находятся отчеты крупнейших американских банков за третий квартал. Также участники рынка оценивают протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной... читать дальше
.14 октября 2021 года 17:08
Американская сеть пиццерий Domino's Pizza Inc. в третьем финансовом квартале, который завершился 12 сентября, увеличила чистую прибыль на 21,5% - до $120,4 млн, или $3,24 в расчете на акцию, по сравнению со $99,1 млн, или $2,49 на акцию, полученными за сопоставимый период... читать дальше
.14 октября 2021 года 16:56
ПАО "НК "Роснефть" и консорциум компаний Vitol S.A. и Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd. (75% - Vitol, 25% - MME) закрыли сделку продажи 5-процентной доли уставного капитала ООО "Восток Ойл", говорится в сообщении "Роснефти". Сделка была одобрена на заседании... читать дальше
.14 октября 2021 года 16:49
Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования UnitedHealth Group Inc. в третьем квартале зафиксировала рост чистой прибыли на 28,8%, при этом скорректированный показатель превзошел прогнозы рынка, компания также улучшила годовой прогноз. Как сообщается в... читать дальше
.14 октября 2021 года 16:44
4 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 14 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-116 на 15 млрд 3,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.14 октября 2021 года 16:37
Дума приняла в 1-м чтении законопроект о возврате банками списанных со счетов граждан за долги социальных средств
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит для граждан механизм возврата списанных банком с их счетов средств для погашения кредитов, если данные средства можно отнести к категории единовременной социальной поддержки. Банки также должны будут вернуть данные... читать дальше
.14 октября 2021 года 16:29
Пассажиропоток "Шереметьево" в сентябре снизился на 23,5% к "доковидному" 2019 году, вырос на 62,8% в годовом выражении
Пассажиропоток "Шереметьево" в сентябре 2021 года упал на 23,5% к "доковидному" 2019 году, до 3,5 млн человек (включая детей до двух лет), следует из сообщения аэропорта. Относительно сентября 2020 года пассажиропоток аэропорта вырос на 62,8%. На внутренних линиях в... читать дальше
.14 октября 2021 года 16:17
Доллар США в ходе торгов на "Московской бирже" опустился ниже отметки 71,55 руб., обновив не только минимум текущего года, но и опустившись к уровням 27 июля 2020 года. Курс доллара США составил 71,535 руб. в 15:59 мск, что на 43,5 копейки ниже уровня закрытия... читать дальше
.14 октября 2021 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 42,19 пункта (0,994%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4286,11 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4292,55 (+1,15%) пункта,... читать дальше
.14 октября 2021 года 16:11
Международные резервы России на 8 октября составили $615,4 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 1 октября международные резервы равнялись $611,9 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $3,5 млрд, или на 0,6%. Как говорится в сообщении ЦБ, показатель... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.