Учетные цены Банка России на драгметаллы с 15 октября

14 октября. FINMARKET.RU -РФ с 15 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4147,69 (+64,39) руб./грамм; на серебро - 53,87 (+1) руб./грамм; на платину - 2384,09 (+39,16) руб./грамм; на палладий - 5031,28 (+223,59) руб./грамм.

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Одобрены заявки 15 регионов на получение инфраструктурных бюджетных кредитов на общую сумму около 49 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минстроя России по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию РФ. "Одобрены заявки 15 регионов на... "Одобрены заявки 15 регионов на... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6088 тыс. баррелей - до 426,975 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1958 тыс. баррелей и составили 223,107 млн... Товарные запасы бензина сократились на 1958 тыс. баррелей и составили 223,107 млн... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1764 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6675 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,315 руб., максимальный - 71,97 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 71,315 руб., максимальный - 71,97 руб. Было... читать дальше

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Банк России планирует до конца 2021 года подготовить регулирование облигаций, привязанных к целям устойчивого развития, и климатических облигаций, заявила директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына в ходе конгресса РБК... читать дальше

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Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сохраняют разногласия по механизму формирования общего рынка газа, этот вопрос президенты стран обсудят позднее при очной встрече, заявил вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко. "В ЕАЭС сохраняются разногласия по вопросу... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило Aton Financial Holding (AFH), холдинговой компании инвестиционно-банковской группы "Атон", долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте "B+". Прогноз по долгосрочным РДЭ - "позитивный",... читать дальше

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Основные индексы американского фондового рынка уверенно повышаются в ходе сегодняшних торгов. В центре внимания трейдеров находятся отчеты крупнейших американских банков за третий квартал. Также участники рынка оценивают протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной... читать дальше

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Американская сеть пиццерий Domino's Pizza Inc. в третьем финансовом квартале, который завершился 12 сентября, увеличила чистую прибыль на 21,5% - до $120,4 млн, или $3,24 в расчете на акцию, по сравнению со $99,1 млн, или $2,49 на акцию, полученными за сопоставимый период... читать дальше

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ПАО "НК "Роснефть" и консорциум компаний Vitol S.A. и Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd. (75% - Vitol, 25% - MME) закрыли сделку продажи 5-процентной доли уставного капитала ООО "Восток Ойл", говорится в сообщении "Роснефти". Сделка была одобрена на заседании... Сделка была одобрена на заседании... читать дальше

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Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования UnitedHealth Group Inc. в третьем квартале зафиксировала рост чистой прибыли на 28,8%, при этом скорректированный показатель превзошел прогнозы рынка, компания также улучшила годовой прогноз. Как сообщается в... Как сообщается в... читать дальше

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4 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 14 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-116 на 15 млрд 3,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит для граждан механизм возврата списанных банком с их счетов средств для погашения кредитов, если данные средства можно отнести к категории единовременной социальной поддержки. Банки также должны будут вернуть данные... читать дальше

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Пассажиропоток "Шереметьево" в сентябре 2021 года упал на 23,5% к "доковидному" 2019 году, до 3,5 млн человек (включая детей до двух лет), следует из сообщения аэропорта. Относительно сентября 2020 года пассажиропоток аэропорта вырос на 62,8%. На внутренних линиях в... На внутренних линиях в... читать дальше

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Доллар США в ходе торгов на "Московской бирже" опустился ниже отметки 71,55 руб., обновив не только минимум текущего года, но и опустившись к уровням 27 июля 2020 года. Курс доллара США составил 71,535 руб. в 15:59 мск, что на 43,5 копейки ниже уровня закрытия... Курс доллара США составил 71,535 руб. в 15:59 мск, что на 43,5 копейки ниже уровня закрытия... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 42,19 пункта (0,994%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4286,11 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4292,55 (+1,15%) пункта,... читать дальше

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Международные резервы России на 8 октября составили $615,4 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 1 октября международные резервы равнялись $611,9 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $3,5 млрд, или на 0,6%. Как говорится в сообщении ЦБ, показатель... По состоянию на 1 октября международные резервы равнялись $611,9 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $3,5 млрд, или на 0,6%. Как говорится в сообщении ЦБ, показатель... читать дальше

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