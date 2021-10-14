ЦБ РФ установил курс евро с 15 октября в размере 83,3347 руб.

14 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 15 октября, составляет 83,3347 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 33,19 коп.

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В Кремле заявили, что бюджетные ассигнования на здравоохранение и на другие социальные сферы будут корректироваться в зависимости от ситуации с пандемией. На вопрос журналистов, не стоит ли пересмотреть проект госбюджета на будущий год, где, по их данным, предусмотрено... На вопрос журналистов, не стоит ли пересмотреть проект госбюджета на будущий год, где, по их данным, предусмотрено... читать дальше

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Чистая прибыль "АЛРОСА" по РСБУ в январе-сентябре 2021 года составила 63,7 млрд рублей против убытка в 5,4 млрд годом ранее, сообщила компания. Выручка компании выросла в 2,8 раза, до 209,46 млрд рублей. В 3-м квартале выручка "АЛРОСА" выросла на 42%, прибыль - на... В 3-м квартале выручка "АЛРОСА" выросла на 42%, прибыль - на... читать дальше

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В Кремле заявили, что вопрос о новой пенсионной реформе в России не обсуждается. На вопрос журналистов в связи с заявлением депутата Госдумы Светланы Журовой о намерении поднять вопрос о новой пенсионной реформе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "В... На вопрос журналистов в связи с заявлением депутата Госдумы Светланы Журовой о намерении поднять вопрос о новой пенсионной реформе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "В... читать дальше

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ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 24-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13,25% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых,... Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых,... читать дальше

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Россия с 9 ноября возобновляет на взаимной основе авиасообщение еще с девятью странами, сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. "Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба, по... читать дальше

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Российская сторона признает актуальность идеи регулирования глобального газового и угольного рынков по аналогии с нефтяным, считает вице-премьер РФ Александр Новак. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе форума "Российская энергетическая... Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе форума "Российская энергетическая... читать дальше

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Подготовленный Минэкономразвития и внесенный в парламент правительством законопроект об электронном документообороте нуждается в существенной доработке ко второму чтению, его действующая концепция вряд ли реализуема, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 40,58 пункта (0,956%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4284,5 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4288,73 (+1,06%) пункта, минимальное - 4270,14... читать дальше

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"Газпром нефть" в 2022 году сможет нарастить добычу нефти на 10% и больше, но это будет зависеть от квоты в рамках ОПЕК+, сообщил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в рамках форума "Российская энергетическая неделя". "Мы сможем нарастить добычу в 2022 году на 10%, может даже... читать дальше

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В 2021 году добыча нефти в РФ может превысить 522 млн тонн, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в рамках форума "Российская энергетическая неделя". "Минэнерго давало цифру 522 млн тонн, хотя, я думаю, что возможно будет несколько больше", - сказал... "Минэнерго давало цифру 522 млн тонн, хотя, я думаю, что возможно будет несколько больше", - сказал...

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Минимальное значение за месяц (с 14 сентября по 14 октября) - 72,435 руб. за доллар, максимальное значение - 74,2106 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,33 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Максимальное значение за неделю (с 7 октября по 14 октября) - 71,2107 руб. за доллар, минимальное значение - 70,7818 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,30 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,43/72,43 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 32 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 82,77/84,02 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 65 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,21/72,44 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи...

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Рынки акций стран Западной Европы торгуются в плюсе, поддерживаемые хорошим стартом сезона корпоративной отчетности. В начале этой недели глобальные рынки вошли в период волатильности. Инвесторы беспокоились замедлением темпов экономического роста, вызванным... В начале этой недели глобальные рынки вошли в период волатильности. Инвесторы беспокоились замедлением темпов экономического роста, вызванным... читать дальше

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