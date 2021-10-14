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14 октября 2021 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1678 руб.
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14 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 228 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1678 руб. Минимальный курс юаня составил 11,15 руб., максимальный - 11,1999 руб. Было заключено 65 сделок. Объем торгов составил 330,91 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,1525 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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14 октября 2021 года 14:03
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В Кремле заявили, что вопрос о новой пенсионной реформе в России не обсуждается. На вопрос журналистов в связи с заявлением депутата Госдумы Светланы Журовой о намерении поднять вопрос о новой пенсионной реформе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "В... читать дальше
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ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 24-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13,25% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых,... читать дальше
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Подготовленный Минэкономразвития и внесенный в парламент правительством законопроект об электронном документообороте нуждается в существенной доработке ко второму чтению, его действующая концепция вряд ли реализуема, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий... читать дальше
.14 октября 2021 года 13:15
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 40,58 пункта (0,956%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4284,5 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4288,73 (+1,06%) пункта, минимальное - 4270,14... читать дальше
.14 октября 2021 года 13:14
"Газпром нефть" в 2022 году сможет нарастить добычу нефти на 10% и больше, но это будет зависеть от квоты в рамках ОПЕК+, сообщил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в рамках форума "Российская энергетическая неделя". "Мы сможем нарастить добычу в 2022 году на 10%, может даже... читать дальше
.14 октября 2021 года 13:07
В 2021 году добыча нефти в РФ может превысить 522 млн тонн, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в рамках форума "Российская энергетическая неделя". "Минэнерго давало цифру 522 млн тонн, хотя, я думаю, что возможно будет несколько больше", - сказал...
.14 октября 2021 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 72,435 руб.
Минимальное значение за месяц (с 14 сентября по 14 октября) - 72,435 руб. за доллар, максимальное значение - 74,2106 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,33 руб. Это автоматическое сообщение.
.14 октября 2021 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 71,2107 руб.
Максимальное значение за неделю (с 7 октября по 14 октября) - 71,2107 руб. за доллар, минимальное значение - 70,7818 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,30 руб. Это автоматическое сообщение.
.14 октября 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 14 октября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 71,43/72,43 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,43/72,43 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 32 коп., средний...
.14 октября 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 82,77/84,02 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 65 коп., Cредний курс продажи упал на...
.14 октября 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 71,21/72,44 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,21/72,44 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи...
.14 октября 2021 года 12:59
Рынки акций стран Западной Европы торгуются в плюсе, поддерживаемые хорошим стартом сезона корпоративной отчетности. В начале этой недели глобальные рынки вошли в период волатильности. Инвесторы беспокоились замедлением темпов экономического роста, вызванным... читать дальше
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