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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в сентябре в РФ ускорилась до 0,6%
В России в сентябре рост потребительских цен ускорился до 0,6% после 0,17% в июле, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 7,4%
 
Россия вынуждена уходить от доллара к расчетам в других валютах - Путин
Президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой Соединенных Штатов попытки использовать доллар в качестве санкционного инструмента. "Мне кажется, что США совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного...
 
Рейтинг медиаприсутствия банков за сентябрь
Сбербанк в сентябре 2021г. снова на первом месте в рейтинге медиаприсутствия ведущих игроков банковcкого рынка c результатом 70 400 упоминаний по сравнению с 52 292 в августе этого года. За крупнейшим российским банком в рейтинге следует ВТБ,...
 
Ужесточение ДКП только начинает появляться в динамике инфляционных ожиданий - ЦБ
Цикл ужесточения денежно-кредитной политики, стартовавший уже более полугода назад и включивший в себя целый набор шагов повышения ставки - от 25 до 100 базисных пунктов - до сих пор значимо не отразился на инфляционных ожиданиях, отмечают аналитики...
 
14 октября 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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14 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 03 по 09 октября
15:30 Изменение цен производителей в США Сентябрь 2021
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 26 сентября по 02 октября
18:00 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 02 по 08 октября

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
14 октября 2021 года 09:07
Фондовые рынки АТР преимущественно повышаются сегодня
Сегодня фондовые рынки Японии и Южной Кореи уверенно растут благодаря увеличению котировок акций технологических компаний вслед за подъемом этого сектора в США.

Японский Nikkei 225 к 8:44 мск прибавил 1,42%, южнокорейский Kospi к 9:03 мск вырос на 1,27%.

Акции...    читать дальше
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14 октября 2021 года 09:05
Путин: торговать энергоресурсами за криптовалюту пока ещё преждевременно
Криптовалюта еще очень нестабильна, чтоб говорить о возможности ее использования для расчетов при торговле энергоресурсами, считает президент РФ Владимир Путин.

"Контракты в криптовалюте? Пока об этом рано говорить, потому что криптовалюта, конечно, может быть расчетной...    читать дальше
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14 октября 2021 года 09:04
ВТБ разместит 15 октября однодневные бонды серии КС-4-117 на 50 млрд рублей
4 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 15 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-117 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
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14 октября 2021 года 08:59
США сохраняют на этот год прогноз спроса на ЖУВ в мире на уровне 97,5 млн б/с, в 2022г - в 101 млн б/с - EIA
Минэнерго США сохранило прогноз мирового спроса на жидкие углеводороды на 2021 год на уровне 97,5 млн б/с, следует из прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).

Так, ожидается что спрос на жидкие углеводороды вырастет в этом году на 5,05 млн б/с по...    читать дальше
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14 октября 2021 года 08:52
Минэнерго США повысило средний прогноз цены Brent на 4-й квартал до $81, на 2022 г. - до $72 за баррель
Минэнерго США повысило прогноз средней цены нефти Brent на текущий год - с $71 до $81 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).

Спотовые цены на нефть марки Brent в сентябре составили в среднем $74 за...    читать дальше
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14 октября 2021 года 08:46
Сентябрьский рост потребительских цен в Китае замедлился до минимума с март
В сентябре темпы роста потребительских цен в Китае замедлились до минимума с марта на фоне снижения стоимости продуктов питания и, в частности, свинины.

Как сообщило Государственное статуправление (ГСУ) КНР, потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились...    читать дальше
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14 октября 2021 года 08:40
Нефтяные цены возобновили рост
Сегодня нефтяные цены возобновили рост после небольшого снижения накануне.

Давление на рынок по-прежнему оказывает энергетический кризис в Европе и Азии, способствующий увеличению спроса на нефть при сдержанном наращивании добычи странами ОПЕК+.

Запасы нефти в...    читать дальше
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14 октября 2021 года 08:39
Американские индексы S&P 500 и Nasdaq выросли вчера, Dow Jones не изменился
Американский фондовый индикатор Dow Jones Industrial Average завершил торги в среду на уровне предыдущей сессии, S&P 500 и Nasdaq Composite вчера выросли.

Индекс Dow Jones Industrial Average практически не изменился, завершив торги на уровне 34377,81 пункта. Standard &...    читать дальше
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14 октября 2021 года 08:32
Глава "Газпром нефти": рынок нефти сейчас слегка перегрет, но ситуация должна стабилизироваться
Рынок нефти слегка перегрет, но ожидается сезонное снижение спроса, а ОПЕК+ наращивает добычу, что может стабилизировать ситуацию, заявил вчера журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

По его словам, рост цен на нефть до уровня свыше $80 за баррель вызван...    читать дальше
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14 октября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $33,13 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $33,13 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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14 октября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 3,97 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 3,97 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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14 октября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 73 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 73 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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14 октября 2021 года 08:26
В ФРС США рассчитывают завершить QE к середине следующего года
Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) на заседании 21-22 сентября обсуждали план сворачивания программы количественного смягчения (QE), сходясь в том, что сокращение объема выкупа активов должно начаться до конца текущего года и завершиться к середине 2022 года,...    читать дальше
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14 октября 2021 года 08:20
Доллар на "Московской бирже" торгуется на уровне 71,92 руб., евро - 83,38 руб.
В самом начале торгов на "Московской бирже" доллар США и евро незначительно снижались, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста нефтяных котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,89-71,97 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил...    читать дальше
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14 октября 2021 года 08:20
За первые пять минут торгов курс доллара США повысился до 71,9224 руб.
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 198 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 71,9224...    читать дальше
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14 октября 2021 года 08:14
Определяющую роль в дальнейшей динамике инфляции и решениях по ДКП играют вторичные эффекты роста цен - аналитики ЦБ
Определяющую роль в дальнейшей динамике инфляции и принятии решений по денежно-кредитной политике (ДКП) играют вторичные эффекты от роста цен, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".

Аналитики поясняют, что...    читать дальше
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