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Сегодня фондовые рынки Японии и Южной Кореи уверенно растут благодаря увеличению котировок акций технологических компаний вслед за подъемом этого сектора в США. Японский Nikkei 225 к 8:44 мск прибавил 1,42%, южнокорейский Kospi к 9:03 мск вырос на 1,27%. Японский Nikkei 225 к 8:44 мск прибавил 1,42%, южнокорейский Kospi к 9:03 мск вырос на 1,27%. Акции... Акции... читать дальше

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Криптовалюта еще очень нестабильна, чтоб говорить о возможности ее использования для расчетов при торговле энергоресурсами, считает президент РФ Владимир Путин. "Контракты в криптовалюте? Пока об этом рано говорить, потому что криптовалюта, конечно, может быть расчетной... "Контракты в криптовалюте? Пока об этом рано говорить, потому что криптовалюта, конечно, может быть расчетной... читать дальше

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4 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 15 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-117 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Минэнерго США сохранило прогноз мирового спроса на жидкие углеводороды на 2021 год на уровне 97,5 млн б/с, следует из прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Так, ожидается что спрос на жидкие углеводороды вырастет в этом году на 5,05 млн б/с по... Так, ожидается что спрос на жидкие углеводороды вырастет в этом году на 5,05 млн б/с по... читать дальше

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Минэнерго США повысило прогноз средней цены нефти Brent на текущий год - с $71 до $81 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Спотовые цены на нефть марки Brent в сентябре составили в среднем $74 за... Спотовые цены на нефть марки Brent в сентябре составили в среднем $74 за... читать дальше

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В сентябре темпы роста потребительских цен в Китае замедлились до минимума с марта на фоне снижения стоимости продуктов питания и, в частности, свинины. Как сообщило Государственное статуправление (ГСУ) КНР, потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились... Как сообщило Государственное статуправление (ГСУ) КНР, потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились... читать дальше

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Сегодня нефтяные цены возобновили рост после небольшого снижения накануне. Давление на рынок по-прежнему оказывает энергетический кризис в Европе и Азии, способствующий увеличению спроса на нефть при сдержанном наращивании добычи странами ОПЕК+. Давление на рынок по-прежнему оказывает энергетический кризис в Европе и Азии, способствующий увеличению спроса на нефть при сдержанном наращивании добычи странами ОПЕК+. Запасы нефти в... Запасы нефти в... читать дальше

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Американский фондовый индикатор Dow Jones Industrial Average завершил торги в среду на уровне предыдущей сессии, S&P 500 и Nasdaq Composite вчера выросли. Индекс Dow Jones Industrial Average практически не изменился, завершив торги на уровне 34377,81 пункта. Standard &... Индекс Dow Jones Industrial Average практически не изменился, завершив торги на уровне 34377,81 пункта. Standard &... читать дальше

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Рынок нефти слегка перегрет, но ожидается сезонное снижение спроса, а ОПЕК+ наращивает добычу, что может стабилизировать ситуацию, заявил вчера журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков. По его словам, рост цен на нефть до уровня свыше $80 за баррель вызван... По его словам, рост цен на нефть до уровня свыше $80 за баррель вызван... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $33,13 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 3,97 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 73 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) на заседании 21-22 сентября обсуждали план сворачивания программы количественного смягчения (QE), сходясь в том, что сокращение объема выкупа активов должно начаться до конца текущего года и завершиться к середине 2022 года,... читать дальше

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В самом начале торгов на "Московской бирже" доллар США и евро незначительно снижались, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста нефтяных котировок. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,89-71,97 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил... Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,89-71,97 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил... читать дальше

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На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 198 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 71,9224... читать дальше

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Определяющую роль в дальнейшей динамике инфляции и принятии решений по денежно-кредитной политике (ДКП) играют вторичные эффекты от роста цен, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды". Аналитики поясняют, что... Аналитики поясняют, что... читать дальше

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