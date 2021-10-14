14 октября 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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14 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 03 по 09 октября
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Сентябрь 2021
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 26 сентября по 02 октября
|18:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 02 по 08 октября
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14 октября 2021 года 09:07
Сегодня фондовые рынки Японии и Южной Кореи уверенно растут благодаря увеличению котировок акций технологических компаний вслед за подъемом этого сектора в США.
Японский Nikkei 225 к 8:44 мск прибавил 1,42%, южнокорейский Kospi к 9:03 мск вырос на 1,27%.
Акции... читать дальше
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14 октября 2021 года 09:05
Криптовалюта еще очень нестабильна, чтоб говорить о возможности ее использования для расчетов при торговле энергоресурсами, считает президент РФ Владимир Путин.
"Контракты в криптовалюте? Пока об этом рано говорить, потому что криптовалюта, конечно, может быть расчетной... читать дальше
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14 октября 2021 года 09:04
4 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 15 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-117 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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14 октября 2021 года 08:59
Минэнерго США сохранило прогноз мирового спроса на жидкие углеводороды на 2021 год на уровне 97,5 млн б/с, следует из прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).
Так, ожидается что спрос на жидкие углеводороды вырастет в этом году на 5,05 млн б/с по... читать дальше
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14 октября 2021 года 08:52
Минэнерго США повысило прогноз средней цены нефти Brent на текущий год - с $71 до $81 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).
Спотовые цены на нефть марки Brent в сентябре составили в среднем $74 за... читать дальше
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14 октября 2021 года 08:46
В сентябре темпы роста потребительских цен в Китае замедлились до минимума с марта на фоне снижения стоимости продуктов питания и, в частности, свинины.
Как сообщило Государственное статуправление (ГСУ) КНР, потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились... читать дальше
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14 октября 2021 года 08:40
Сегодня нефтяные цены возобновили рост после небольшого снижения накануне.
Давление на рынок по-прежнему оказывает энергетический кризис в Европе и Азии, способствующий увеличению спроса на нефть при сдержанном наращивании добычи странами ОПЕК+.
Запасы нефти в... читать дальше
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14 октября 2021 года 08:39
Американский фондовый индикатор Dow Jones Industrial Average завершил торги в среду на уровне предыдущей сессии, S&P 500 и Nasdaq Composite вчера выросли.
Индекс Dow Jones Industrial Average практически не изменился, завершив торги на уровне 34377,81 пункта. Standard &... читать дальше
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14 октября 2021 года 08:32
Рынок нефти слегка перегрет, но ожидается сезонное снижение спроса, а ОПЕК+ наращивает добычу, что может стабилизировать ситуацию, заявил вчера журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.
По его словам, рост цен на нефть до уровня свыше $80 за баррель вызван... читать дальше
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14 октября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $33,13 млн.
Эмитент
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Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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14 октября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 3,97 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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14 октября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 73 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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14 октября 2021 года 08:26
Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) на заседании 21-22 сентября обсуждали план сворачивания программы количественного смягчения (QE), сходясь в том, что сокращение объема выкупа активов должно начаться до конца текущего года и завершиться к середине 2022 года,... читать дальше
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14 октября 2021 года 08:20
В самом начале торгов на "Московской бирже" доллар США и евро незначительно снижались, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста нефтяных котировок.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,89-71,97 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил... читать дальше
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14 октября 2021 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 198 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 71,9224... читать дальше
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14 октября 2021 года 08:14
Определяющую роль в дальнейшей динамике инфляции и принятии решений по денежно-кредитной политике (ДКП) играют вторичные эффекты от роста цен, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".
Аналитики поясняют, что... читать дальше
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