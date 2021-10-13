Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 67267,808 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 667,479 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 253 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,8957 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,75 руб., максимальный - 72,135 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 71,75 руб., максимальный - 72,135 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 327 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,0942 руб. Минимальный курс евро составил 82,91 руб., максимальный - 83,46 руб. Было заключено 7498 сделок.... Минимальный курс евро составил 82,91 руб., максимальный - 83,46 руб. Было заключено 7498 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 178 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1494 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1325 руб., максимальный - 11,2205 руб. Было заключено 580... Минимальный курс юаня составил 11,1325 руб., максимальный - 11,2205 руб. Было заключено 580... читать дальше

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Дополнительные проинфляционные разовые факторы способны поддержать инфляционные ожидания на повышенном уровне более продолжительное время, говорится в комментарии Банка России по инфляции. ЦБ ранее отмечал, что инфляционные ожидания населения в сентябре перестали нарастать, но... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 4 по 10 октября 2021 года выросли на 0,1%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На трех предыдущих неделях цены не изменялись. С начала года бензин подорожал на 6,4%. По данным Росстата, к 11 октября... По данным Росстата, к 11 октября... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 5 по 11 октября 2021 года выросли на 0,22%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 28 сентября по 4 октября) цены подросли на 0,26%. С начала октября потребительские цены увеличились на 0,37%, с... С начала октября потребительские цены увеличились на 0,37%, с... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе вслед за выпускающей пар нефтью. В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, торги в Гонконге в среду были отменены из-за обрушившегося на... В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, торги в Гонконге в среду были отменены из-за обрушившегося на... читать дальше

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Банк России усилил сигнал о вероятности дальнейшего повышения ключевой ставки, заложив будущие решения по денежно-кредитной политике (ДКП) во фразу о возвращении инфляции к таргету. "С учетом проводимой денежно-кредитной политики, в том числе будущих решений по ключевой ставке,... читать дальше

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Россия к 13 октября убрала зерновые и зернобобовые культуры с 42,4 млн га, намолочено 112,3 млн тонн зерна, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе. Сравнительные данные не приводятся. По данным Минсельхоза на 13 октября 2020 года, урожай составлял 128,8 млн... читать дальше

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Евросоюз разместил дебютный выпуск "зеленых" облигаций на сумму 12 млрд евро, причем спрос на эти бумаги был рекордным. Объем заявок на покупку бондов с погашением в 2037 году составил 135 млрд евро, превысив предложение в 11 раз, сообщила Еврокомиссия. Как объем... Как объем... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 87 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,8439 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,74 руб., максимальный - 71,9575 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 71,74 руб., максимальный - 71,9575 руб. Было... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в первой декаде октября увеличилось до 6,433% с 6,328% в третьей декаде... читать дальше

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Фондовые индексы США меняются разнонаправленно на торгах в среду после публикации статданных, показавших усиление инфляции в США, а также ряда корпоративных отчетов за прошедший квартал. Dow Jones Industrial Average и S&P 500 опускаются, в то время как Nasdaq Composite... читать дальше

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Министры торговли G20 в ходе прошедшей встречи приняли совместное заявление, в котором по инициативе российской делегации зафиксирован тезис, что "меры, направленные на борьбу с изменениями климата, должны соответствовать правилам ВТО", говорится в сообщении Минэкономразвития... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило рейтинги банка "Союз", Газпромбанка, Альфа-банка, банка "ЦентроКредит", а также Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). Кроме того, S&P изменило на "позитивный" со "стабильного" прогнозы... Кроме того, S&P изменило на "позитивный" со "стабильного" прогнозы... читать дальше

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