Учетные цены Банка России на драгметаллы с 14 октября

13 октября. FINMARKET.RU -РФ с 14 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4083,3 (+18,02) руб./грамм; на серебро - 52,87 (+0,55) руб./грамм; на платину - 2344,93 (+1,58) руб./грамм; на палладий - 4807,69 (-89,31) руб./грамм.

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Банк России усилил сигнал о вероятности дальнейшего повышения ключевой ставки, заложив будущие решения по денежно-кредитной политике (ДКП) во фразу о возвращении инфляции к таргету. "С учетом проводимой денежно-кредитной политики, в том числе будущих решений по ключевой ставке,... читать дальше

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Россия к 13 октября убрала зерновые и зернобобовые культуры с 42,4 млн га, намолочено 112,3 млн тонн зерна, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе. Сравнительные данные не приводятся. По данным Минсельхоза на 13 октября 2020 года, урожай составлял 128,8 млн... читать дальше

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Евросоюз разместил дебютный выпуск "зеленых" облигаций на сумму 12 млрд евро, причем спрос на эти бумаги был рекордным. Объем заявок на покупку бондов с погашением в 2037 году составил 135 млрд евро, превысив предложение в 11 раз, сообщила Еврокомиссия. Как объем... Как объем... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 87 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,8439 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,74 руб., максимальный - 71,9575 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 71,74 руб., максимальный - 71,9575 руб. Было... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в первой декаде октября увеличилось до 6,433% с 6,328% в третьей декаде... читать дальше

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Фондовые индексы США меняются разнонаправленно на торгах в среду после публикации статданных, показавших усиление инфляции в США, а также ряда корпоративных отчетов за прошедший квартал. Dow Jones Industrial Average и S&P 500 опускаются, в то время как Nasdaq Composite... читать дальше

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Министры торговли G20 в ходе прошедшей встречи приняли совместное заявление, в котором по инициативе российской делегации зафиксирован тезис, что "меры, направленные на борьбу с изменениями климата, должны соответствовать правилам ВТО", говорится в сообщении Минэкономразвития... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило рейтинги банка "Союз", Газпромбанка, Альфа-банка, банка "ЦентроКредит", а также Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). Кроме того, S&P изменило на "позитивный" со "стабильного" прогнозы... Кроме того, S&P изменило на "позитивный" со "стабильного" прогнозы... читать дальше

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Ситуация в мировой экономике, безусловно, сказывается и на России, при этом у страны есть свои проблемы, которые она при поддержке граждан может решить, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании "Российской энергетической недели". Он отметил рост инфляции в... читать дальше

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Минэнерго ускорило работу по согласованию проекта закона, который прописывает правовое регулирование деятельности морских нефтяных платформ, нефтегазовых сооружений и установок, планирует завершить работу по нему до конца года, заявила замминистра энергетики Анастасия Бондаренко... читать дальше

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Американская инвесткомпания BlackRock Inc., крупнейшая в мире по объему активов под управлением, увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2021 года на 23%, выручку - на 16%. Как говорится в пресс-релизе BlackRock, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $1,69... Как говорится в пресс-релизе BlackRock, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $1,69... читать дальше

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Внешний долг РФ в третьем квартале 2021 года увеличился на $17,0 млрд, или на 3,6%, до $489,2 млрд, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ. Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, определяющую роль в динамике показателя сыграло получение Россией в третьем... Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, определяющую роль в динамике показателя сыграло получение Россией в третьем... читать дальше

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Delta Air Lines, одна из крупнейших авиакомпаний США, в третьем квартале сократила выручку на 27% по сравнению с результатами за тот же период допандемийного 2019 года, что оказалось лучше ожиданий. Как сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика, выручка снизилась до $9,15 млрд с... читать дальше

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3 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-115 на 14 млрд 809 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52004 с погашением 17 марта 2032 года составила 95,0385% от номинала, что соответствует доходности 3,08% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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Россия и Китай в целом уже договорились о маршруте поставок газа через Монголию, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании "Российской энергетической недели". Как ожидается, экспортная мощность газопровода "Сила Сибири - 2" (50 млрд куб. м в год)... Как ожидается, экспортная мощность газопровода "Сила Сибири - 2" (50 млрд куб. м в год)... читать дальше

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