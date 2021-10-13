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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 14 октября в размере 83,0028 руб.
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13 октября 2021 года 13:09
ЦБ РФ установил курс евро с 14 октября в размере 83,0028 руб.
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13 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 октября, составляет 83,0028 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,06 коп. Это автоматическое сообщение.
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13 октября 2021 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 24,62 пункта (0,577%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4239,18 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4258,86 (-0,12%) пункта,... читать дальше
.13 октября 2021 года 13:14
В августе безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизилась до 6% с 6,1% в предыдущем месяце, свидетельствуют опубликованные сегодня данные. Между тем показатель остается на 0,7 процентного пункта (п.п.) выше уровня февраля... читать дальше
.13 октября 2021 года 13:09
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 октября, составляет 71,8577 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,24 коп. Это автоматическое сообщение.
.13 октября 2021 года 13:09
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 октября, составляет 83,0028 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,06 коп. Это автоматическое сообщение.
.13 октября 2021 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 72,425 руб.
Минимальное значение за месяц (с 13 сентября по 13 октября) - 72,425 руб. за доллар, максимальное значение - 74,2106 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,33 руб. Это автоматическое сообщение.
.13 октября 2021 года 13:03
Финансовый комитет Госдумы одобрил законопроект, ограничивающий банки РФ в предоставлении информации в США
Комитет Госдумы по финансовому рынку сегодня вынес положительное заключение на законопроект, который запрещает российским банкам предоставлять сведения о клиентах и операциях иностранным компетентным органам, если только предоставление такой информации не разрешено отечественной... читать дальше
.13 октября 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 13 октября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 71,45/72,39 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,45/72,39 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 48 коп., средний...
.13 октября 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 82,37/83,73 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 32 коп., Cредний курс продажи упал на...
.13 октября 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 71,21/72,42 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,21/72,42 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 31 коп., Cредний курс продажи...
.13 октября 2021 года 12:54
Группа НЛМК (флагманский актив - ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат") в 3-м квартале 2021 года произвела 3,9 млн тонн стали, что на 15% ниже аналогичного показателя кварталом ранее, сообщила компания. Падение объясняется "инцидентом в инфраструктуре обеспечения... читать дальше
.13 октября 2021 года 12:43
Операционная прибыль германской SAP SE, крупнейшего мирового производителя программного обеспечения для управления предприятиями, в 3-м квартале выросла на 1% и составила 2,1 млрд евро против 2,07 млрд евро за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют предварительные... читать дальше
.13 октября 2021 года 12:35
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия увеличила поставки газа в Европу до максимума, который позволяют существующие контракты. "Россия в любом случае безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до... читать дальше
.13 октября 2021 года 12:27
Объем промышленного производства в еврозоне в августе 2021 года снизился на 1,6% по сравнению с июлем, когда рост показателя составлял 1,4%, свидетельствуют данные Евростата. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 1,7%. Относительно августа 2020 года промпроизводство... читать дальше
.13 октября 2021 года 12:19
Силуанов: пакет мер по реформе налогообложения транснациональных компаний должен вступить в силу с 2023 года
Соглашение о налогообложении транснациональных компаний планируется подписать в 2022 году, с 2023 года весь пакет мер по реформированию этого налогообложения должен вступить в силу, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании бюро правления РСПП. "Мы сейчас... читать дальше
.13 октября 2021 года 12:11
Фондовые рынки стран Западной Европы в основном растут в ходе торгов в среду, исключением из общего тренда являются рынки акций Великобритании и Испании. Глобальные фондовые рынки вошли в период волатильности, отмечает CNBC. По итогам предыдущей сессии основные биржевые... читать дальше
.13 октября 2021 года 12:06
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 тыс. 717 случаев, умерли за сутки 984 пациента, это новое максимальное число смертей за всю пандемию, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой... читать дальше
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