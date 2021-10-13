ЦБ РФ установил курс евро с 14 октября в размере 83,0028 руб.

13 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 14 октября, составляет 83,0028 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,06 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 24,62 пункта (0,577%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4239,18 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4258,86 (-0,12%) пункта,... читать дальше

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В августе безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизилась до 6% с 6,1% в предыдущем месяце, свидетельствуют опубликованные сегодня данные. Между тем показатель остается на 0,7 процентного пункта (п.п.) выше уровня февраля... Между тем показатель остается на 0,7 процентного пункта (п.п.) выше уровня февраля... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 октября, составляет 71,8577 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,24 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 октября, составляет 83,0028 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,06 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Минимальное значение за месяц (с 13 сентября по 13 октября) - 72,425 руб. за доллар, максимальное значение - 74,2106 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,33 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Комитет Госдумы по финансовому рынку сегодня вынес положительное заключение на законопроект, который запрещает российским банкам предоставлять сведения о клиентах и операциях иностранным компетентным органам, если только предоставление такой информации не разрешено отечественной... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,45/72,39 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 48 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 82,37/83,73 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 32 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,21/72,42 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 31 коп., Cредний курс продажи...

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Группа НЛМК (флагманский актив - ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат") в 3-м квартале 2021 года произвела 3,9 млн тонн стали, что на 15% ниже аналогичного показателя кварталом ранее, сообщила компания. Падение объясняется "инцидентом в инфраструктуре обеспечения... читать дальше

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Операционная прибыль германской SAP SE, крупнейшего мирового производителя программного обеспечения для управления предприятиями, в 3-м квартале выросла на 1% и составила 2,1 млрд евро против 2,07 млрд евро за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют предварительные... читать дальше

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия увеличила поставки газа в Европу до максимума, который позволяют существующие контракты. "Россия в любом случае безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до... "Россия в любом случае безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до... читать дальше

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Объем промышленного производства в еврозоне в августе 2021 года снизился на 1,6% по сравнению с июлем, когда рост показателя составлял 1,4%, свидетельствуют данные Евростата. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 1,7%. Относительно августа 2020 года промпроизводство... читать дальше

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Соглашение о налогообложении транснациональных компаний планируется подписать в 2022 году, с 2023 года весь пакет мер по реформированию этого налогообложения должен вступить в силу, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании бюро правления РСПП. "Мы сейчас... "Мы сейчас... читать дальше

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Фондовые рынки стран Западной Европы в основном растут в ходе торгов в среду, исключением из общего тренда являются рынки акций Великобритании и Испании. Глобальные фондовые рынки вошли в период волатильности, отмечает CNBC. По итогам предыдущей сессии основные биржевые... Глобальные фондовые рынки вошли в период волатильности, отмечает CNBC. По итогам предыдущей сессии основные биржевые... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 тыс. 717 случаев, умерли за сутки 984 пациента, это новое максимальное число смертей за всю пандемию, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой... читать дальше

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