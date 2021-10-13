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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1501 млрд руб.
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13 октября 2021 года 10:32
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1501 млрд руб.
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13 октября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 октября по данным на начало операционного дня выросло до 1501 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 574,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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13 октября 2021 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 24,62 пункта (0,577%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4239,18 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4258,86 (-0,12%) пункта,... читать дальше
.13 октября 2021 года 13:14
В августе безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизилась до 6% с 6,1% в предыдущем месяце, свидетельствуют опубликованные сегодня данные. Между тем показатель остается на 0,7 процентного пункта (п.п.) выше уровня февраля... читать дальше
.13 октября 2021 года 13:09
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 октября, составляет 71,8577 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,24 коп. Это автоматическое сообщение.
.13 октября 2021 года 13:09
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 октября, составляет 83,0028 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,06 коп. Это автоматическое сообщение.
.13 октября 2021 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 72,425 руб.
Минимальное значение за месяц (с 13 сентября по 13 октября) - 72,425 руб. за доллар, максимальное значение - 74,2106 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,33 руб. Это автоматическое сообщение.
.13 октября 2021 года 13:03
Финансовый комитет Госдумы одобрил законопроект, ограничивающий банки РФ в предоставлении информации в США
Комитет Госдумы по финансовому рынку сегодня вынес положительное заключение на законопроект, который запрещает российским банкам предоставлять сведения о клиентах и операциях иностранным компетентным органам, если только предоставление такой информации не разрешено отечественной... читать дальше
.13 октября 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 13 октября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 71,45/72,39 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,45/72,39 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 48 коп., средний...
.13 октября 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 82,37/83,73 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 32 коп., Cредний курс продажи упал на...
.13 октября 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 71,21/72,42 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,21/72,42 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 31 коп., Cредний курс продажи...
.13 октября 2021 года 12:54
Группа НЛМК (флагманский актив - ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат") в 3-м квартале 2021 года произвела 3,9 млн тонн стали, что на 15% ниже аналогичного показателя кварталом ранее, сообщила компания. Падение объясняется "инцидентом в инфраструктуре обеспечения... читать дальше
.13 октября 2021 года 12:43
Операционная прибыль германской SAP SE, крупнейшего мирового производителя программного обеспечения для управления предприятиями, в 3-м квартале выросла на 1% и составила 2,1 млрд евро против 2,07 млрд евро за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют предварительные... читать дальше
.13 октября 2021 года 12:35
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия увеличила поставки газа в Европу до максимума, который позволяют существующие контракты. "Россия в любом случае безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до... читать дальше
.13 октября 2021 года 12:27
Объем промышленного производства в еврозоне в августе 2021 года снизился на 1,6% по сравнению с июлем, когда рост показателя составлял 1,4%, свидетельствуют данные Евростата. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 1,7%. Относительно августа 2020 года промпроизводство... читать дальше
.13 октября 2021 года 12:19
Силуанов: пакет мер по реформе налогообложения транснациональных компаний должен вступить в силу с 2023 года
Соглашение о налогообложении транснациональных компаний планируется подписать в 2022 году, с 2023 года весь пакет мер по реформированию этого налогообложения должен вступить в силу, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании бюро правления РСПП. "Мы сейчас... читать дальше
.13 октября 2021 года 12:11
Фондовые рынки стран Западной Европы в основном растут в ходе торгов в среду, исключением из общего тренда являются рынки акций Великобритании и Испании. Глобальные фондовые рынки вошли в период волатильности, отмечает CNBC. По итогам предыдущей сессии основные биржевые... читать дальше
.13 октября 2021 года 12:06
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 тыс. 717 случаев, умерли за сутки 984 пациента, это новое максимальное число смертей за всю пандемию, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой... читать дальше
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