.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в сентябре в РФ ускорилась до 0,6%
В России в сентябре рост потребительских цен ускорился до 0,6% после 0,17% в июле, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 7,4%
 
МВФ улучшил прогноз роста ВВП РФ, немного снизив оценку мирового роста
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку роста российской экономики в 2021 году до 4,7% с 4,4%, ожидавшихся им в июле, и 3,8%, прогнозировавшихся в апреле. Одновременно с этим он продолжил снижать оценку роста на 2022 год - до 2,9% с 3,1%...
 
Правоохранительные органы РФ могут получить право на досудебную приостановку финопераций
Руководители МВД, ФСБ и Росфинмониторинга могут получить право на внесудебную приостановку операций по банковским счетам или с использованием электронных средств платежа, когда правоохранительные органы имеют информацию об использовании их для...
 
Ожидания по ВВП РФ недостаточны для повышения качества жизни населения - эксперты
Темпы роста российской экономики к 2024 г., которые прогнозирует правительство, недостаточны для снижения бедности и повышения качества жизни населения до целевых уровней. К таким выводам пришли в РЭУ им. Плеханова в заключении на Основные...
 
13 октября 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0
13 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Внешнеторговый баланс Великобритании Август 2021
09:00 Изменение потребительских цен в Германии Сентябрь 2021
09:00 Промышленное производство в Великобритании Август 2021
12:00 Промышленное производство в еврозоне Август 2021
15:30 Изменение потребительских цен в США Сентябрь 2021
21:00 Бюджет США Сентябрь 2021

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
13 октября 2021 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 13 октября снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 24,62 пункта (0,577%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4239,18 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4258,86 (-0,12%) пункта,...    читать дальше
.
13 октября 2021 года 13:14
В августе безработица в ОЭСР снизилась до 6%, но остается выше допандемийного уровня
В августе безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизилась до 6% с 6,1% в предыдущем месяце, свидетельствуют опубликованные сегодня данные.

Между тем показатель остается на 0,7 процентного пункта (п.п.) выше уровня февраля...    читать дальше
.
13 октября 2021 года 13:09
ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 октября в размере 71,8577 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 октября, составляет 71,8577 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,24 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
13 октября 2021 года 13:09
ЦБ РФ установил курс евро с 14 октября в размере 83,0028 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 октября, составляет 83,0028 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,06 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
13 октября 2021 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 72,425 руб.
Минимальное значение за месяц (с 13 сентября по 13 октября) - 72,425 руб. за доллар, максимальное значение - 74,2106 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,33 руб.

Это автоматическое сообщение.
.
13 октября 2021 года 13:03
Финансовый комитет Госдумы одобрил законопроект, ограничивающий банки РФ в предоставлении информации в США
Комитет Госдумы по финансовому рынку сегодня вынес положительное заключение на законопроект, который запрещает российским банкам предоставлять сведения о клиентах и операциях иностранным компетентным органам, если только предоставление такой информации не разрешено отечественной...    читать дальше
.
13 октября 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 13 октября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 71,45/72,39 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,45/72,39 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 48 коп., средний...
.
13 октября 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 82,37/83,73 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 82,37/83,73 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 32 коп., Cредний курс продажи упал на...
.
13 октября 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 71,21/72,42 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,21/72,42 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 31 коп., Cредний курс продажи...
.
13 октября 2021 года 12:54
Группа НЛМК за 3-й квартал снизила выплавку стали на 15%
Группа НЛМК (флагманский актив - ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат") в 3-м квартале 2021 года произвела 3,9 млн тонн стали, что на 15% ниже аналогичного показателя кварталом ранее, сообщила компания. Падение объясняется "инцидентом в инфраструктуре обеспечения...    читать дальше
.
13 октября 2021 года 12:43
Прибыль и выручка SAP в 3-м квартале превысили прогноз
Операционная прибыль германской SAP SE, крупнейшего мирового производителя программного обеспечения для управления предприятиями, в 3-м квартале выросла на 1% и составила 2,1 млрд евро против 2,07 млрд евро за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют предварительные...    читать дальше
.
13 октября 2021 года 12:35
Россия максимально увеличила поставки газа в Европу - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия увеличила поставки газа в Европу до максимума, который позволяют существующие контракты.

"Россия в любом случае безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до...    читать дальше
.
13 октября 2021 года 12:27
Промпроизводство в еврозоне в августе снизилось на 1,6%, в ЕС - на 1,5%
Объем промышленного производства в еврозоне в августе 2021 года снизился на 1,6% по сравнению с июлем, когда рост показателя составлял 1,4%, свидетельствуют данные Евростата. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 1,7%. Относительно августа 2020 года промпроизводство...    читать дальше
.
13 октября 2021 года 12:19
Силуанов: пакет мер по реформе налогообложения транснациональных компаний должен вступить в силу с 2023 года
Соглашение о налогообложении транснациональных компаний планируется подписать в 2022 году, с 2023 года весь пакет мер по реформированию этого налогообложения должен вступить в силу, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании бюро правления РСПП.

"Мы сейчас...    читать дальше
.
13 октября 2021 года 12:11
Большинство европейских фондовых рынков торгуется в плюсе
Фондовые рынки стран Западной Европы в основном растут в ходе торгов в среду, исключением из общего тренда являются рынки акций Великобритании и Испании.

Глобальные фондовые рынки вошли в период волатильности, отмечает CNBC. По итогам предыдущей сессии основные биржевые...    читать дальше
.
13 октября 2021 года 12:06
В России за сутки выявлено более 28,7 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 тыс. 717 случаев, умерли за сутки 984 пациента, это новое максимальное число смертей за всю пандемию, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.