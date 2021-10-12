Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 67935,287 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 138,912 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1509 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,0665 руб. Минимальный курс евро составил 82,835 руб., максимальный - 83,1825 руб. Было заключено 10547... Минимальный курс евро составил 82,835 руб., максимальный - 83,1825 руб. Было заключено 10547... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2047 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,8736 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,755 руб., максимальный - 71,9975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 71,755 руб., максимальный - 71,9975 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 99 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1317 руб. Минимальный курс юаня составил 11,115 руб., максимальный - 11,1589 руб. Было заключено 424 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,115 руб., максимальный - 11,1589 руб. Было заключено 424 сделки.... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги снижением, и завершил вторник в красной зоне. Европейские рынки акций торговались преимущественно на понижательном тренде. Европейские рынки акций торговались преимущественно на понижательном тренде. Фондовая Азия завершила торги в миноре. Фондовая Азия завершила торги в миноре. Котировки фьючерсов на американские фондовые... Котировки фьючерсов на американские фондовые... читать дальше

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Во 2-м квартале рост просроченной задолженности по новым займам микрофинансовых организаций (МФО) продолжился, говорится в обзоре Банка России. Так, доля займов с просрочкой сроком 1-90 дней во 2-м квартале текущего года выросла до 11% с 9% по итогам 1-го квартала 2021... Так, доля займов с просрочкой сроком 1-90 дней во 2-м квартале текущего года выросла до 11% с 9% по итогам 1-го квартала 2021... читать дальше

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Coca-Cola HBC AG (Coca-Cola Hellenic Bottling Company AG, ведущая компания по производству и дистрибуции напитков The Coca-Cola Co.), объявила о намерении достичь углеродной нейтральности к 2040 году, говорится в пресс-релизе компании. "Этот процесс затронет все этапы,... "Этот процесс затронет все этапы,... читать дальше

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Мировое сообщество не в состоянии решить проблему изменения климата, если в работе не будут участвовать такие страны, как Россия, Китай, Индия, заявил премьер Италии Марио Драги, страна которого в настоящее время председательствует в G20. "Все понимают, что невозможно... "Все понимают, что невозможно... читать дальше

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Евраева временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области, приняв отставку с губернаторской должности Дмитрия Миронова, сообщила пресс-служба Кремля. "В связи с досрочным прекращением... "В связи с досрочным прекращением... читать дальше

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Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг проинформировала короля Харальда V об уходе ее правительства в отставку после поражения на парламентских выборах, сообщило издание Norway Today. Сульбер, возглавляющая Консервативную партию, также сообщила о своем решении членам... Сульбер, возглавляющая Консервативную партию, также сообщила о своем решении членам... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин назначил своего помощника Анатолия Серышева полпредом главы государства в Сибирском федеральном округе. "В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным... "В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 515 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,8526 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,7425 руб., максимальный - 71,985 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 71,7425 руб., максимальный - 71,985 руб. Было... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ПАО "Казаньоргсинтез" до уровня "BB-" c "B+". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Краткосрочный РДЭ компании подтвержден на уровне... Краткосрочный РДЭ компании подтвержден на уровне... читать дальше

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Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-августе 2021 года выросло на 82% и составило $106,024 млрд по сравнению с $58,268 млрд в январе-августе прошлого года, сообщается в информации ЦБ РФ. Объем экспорта за 86... Объем экспорта за 86... читать дальше

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Москва, которая на текущий год установила беспрецедентно высокий лимит облигационных заимствований, но в итоге оставила большую его часть невыбранным, планку на 2022 г. снизит незначительно, при этом по факту будет вновь ориентироваться на ход исполнения... читать дальше

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Американский рынок акций, начавший торги ростом, позже перешел к снижению. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:08 мск опустился на 34,87 пункта (0,10%) и составил 34461,19 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 4,51 пункта (0,1%) - до 4356,68... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:08 мск опустился на 34,87 пункта (0,10%) и составил 34461,19 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 4,51 пункта (0,1%) - до 4356,68... читать дальше

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