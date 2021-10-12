Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,8526 руб.

Минимальный курс доллара США составил 71,7425 руб., максимальный - 71,985 руб. Было заключено 9656 сделок. Объем торгов составил 46128,3 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,925 руб. за доллар США.

12 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 515 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,8526 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 67935,287 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 138,912 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1509 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,0665 руб. Минимальный курс евро составил 82,835 руб., максимальный - 83,1825 руб. Было заключено 10547... Минимальный курс евро составил 82,835 руб., максимальный - 83,1825 руб. Было заключено 10547... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2047 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,8736 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,755 руб., максимальный - 71,9975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 71,755 руб., максимальный - 71,9975 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 99 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1317 руб. Минимальный курс юаня составил 11,115 руб., максимальный - 11,1589 руб. Было заключено 424 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,115 руб., максимальный - 11,1589 руб. Было заключено 424 сделки.... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги снижением, и завершил вторник в красной зоне. Европейские рынки акций торговались преимущественно на понижательном тренде. Европейские рынки акций торговались преимущественно на понижательном тренде. Фондовая Азия завершила торги в миноре. Фондовая Азия завершила торги в миноре. Котировки фьючерсов на американские фондовые... Котировки фьючерсов на американские фондовые... читать дальше

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Во 2-м квартале рост просроченной задолженности по новым займам микрофинансовых организаций (МФО) продолжился, говорится в обзоре Банка России. Так, доля займов с просрочкой сроком 1-90 дней во 2-м квартале текущего года выросла до 11% с 9% по итогам 1-го квартала 2021... Так, доля займов с просрочкой сроком 1-90 дней во 2-м квартале текущего года выросла до 11% с 9% по итогам 1-го квартала 2021... читать дальше

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Coca-Cola HBC AG (Coca-Cola Hellenic Bottling Company AG, ведущая компания по производству и дистрибуции напитков The Coca-Cola Co.), объявила о намерении достичь углеродной нейтральности к 2040 году, говорится в пресс-релизе компании. "Этот процесс затронет все этапы,... "Этот процесс затронет все этапы,... читать дальше

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Мировое сообщество не в состоянии решить проблему изменения климата, если в работе не будут участвовать такие страны, как Россия, Китай, Индия, заявил премьер Италии Марио Драги, страна которого в настоящее время председательствует в G20. "Все понимают, что невозможно... "Все понимают, что невозможно... читать дальше

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Евраева временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области, приняв отставку с губернаторской должности Дмитрия Миронова, сообщила пресс-служба Кремля. "В связи с досрочным прекращением... "В связи с досрочным прекращением... читать дальше

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Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг проинформировала короля Харальда V об уходе ее правительства в отставку после поражения на парламентских выборах, сообщило издание Norway Today. Сульбер, возглавляющая Консервативную партию, также сообщила о своем решении членам... Сульбер, возглавляющая Консервативную партию, также сообщила о своем решении членам... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин назначил своего помощника Анатолия Серышева полпредом главы государства в Сибирском федеральном округе. "В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным... "В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 515 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,8526 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,7425 руб., максимальный - 71,985 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 71,7425 руб., максимальный - 71,985 руб. Было... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ПАО "Казаньоргсинтез" до уровня "BB-" c "B+". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Краткосрочный РДЭ компании подтвержден на уровне... Краткосрочный РДЭ компании подтвержден на уровне... читать дальше

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Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-августе 2021 года выросло на 82% и составило $106,024 млрд по сравнению с $58,268 млрд в январе-августе прошлого года, сообщается в информации ЦБ РФ. Объем экспорта за 86... Объем экспорта за 86... читать дальше

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Москва, которая на текущий год установила беспрецедентно высокий лимит облигационных заимствований, но в итоге оставила большую его часть невыбранным, планку на 2022 г. снизит незначительно, при этом по факту будет вновь ориентироваться на ход исполнения... читать дальше

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Американский рынок акций, начавший торги ростом, позже перешел к снижению. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:08 мск опустился на 34,87 пункта (0,10%) и составил 34461,19 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 4,51 пункта (0,1%) - до 4356,68... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:08 мск опустился на 34,87 пункта (0,10%) и составил 34461,19 пункта. Standard & Poor's 500 уменьшился на 4,51 пункта (0,1%) - до 4356,68... читать дальше

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