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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 октября
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12 октября 2021 года 15:08

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 октября

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12 октября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 13 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4065,28 (+28,82) руб./грамм; на серебро - 52,32 (+0,45) руб./грамм; на платину - 2343,35 (-38,15) руб./грамм; на палладий - 4897 (-110,14) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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12 октября 2021 года 15:08
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 октября
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12 октября 2021 года 15:06
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