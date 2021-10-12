Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 октября

12 октября. FINMARKET.RU -РФ с 13 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4065,28 (+28,82) руб./грамм; на серебро - 52,32 (+0,45) руб./грамм; на платину - 2343,35 (-38,15) руб./грамм; на палладий - 4897 (-110,14) руб./грамм.

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Минимальный размер пенсии москвичей с городской доплатой вырастет в следующем году почти на 1 тыс. руб. и составит почти 21,2 тыс. руб. в месяц, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы. Правительство Москвы во вторник одобрило проект закона города Москвы "О... Правительство Москвы во вторник одобрило проект закона города Москвы "О... читать дальше

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Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку роста российской экономики в 2021 году до 4,7% с 4,4%, ожидавшихся им в июле, и 3,8%, прогнозировавшихся в апреле. Одновременно с этим он продолжил снижать оценку роста на 2022 год - до 2,9% с 3,1% в июле и 3,8% в... Одновременно с этим он продолжил снижать оценку роста на 2022 год - до 2,9% с 3,1% в июле и 3,8% в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,97 пункта (0,42%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4261,9 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4275,6 (-0,1%) пункта,... читать дальше

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По итогам текущего года доходы бюджета Москвы превысят 3 трлн руб., сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы. "В текущем 2021 году доходы городского бюджета оцениваются в объеме 3,1 трлн руб., что на 20% выше уровня 2019 года", - сказали в... "В текущем 2021 году доходы городского бюджета оцениваются в объеме 3,1 трлн руб., что на 20% выше уровня 2019 года", - сказали в...

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,3/72,61 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 52 коп., Cредний курс продажи упал...

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Президент России Владимир Путин предложил индексировать материнский капитал в зависимости от фактической, а не прогнозируемой инфляции. "Сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Предлагаю уже с 2022 года также... "Сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Предлагаю уже с 2022 года также... читать дальше

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Министерство финансов России 13 октября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26237 в объеме 10 млрд рублей и ОФЗ-ИН серии 52004 в объеме 10 млрд 65 млн рублей, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года имеют 15 полугодовых... Облигации серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года имеют 15 полугодовых... читать дальше

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что изменение денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС США не будет нести серьезных рисков для стран, где накоплены буферы и существует доверие рынков к проводимой монетарной политике. "Я не придерживаюсь аргумента, что... "Я не придерживаюсь аргумента, что... читать дальше

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Повышенные инфляционные ожидания в последние месяцы приводят к повышению темпов роста зарплат в России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "В последние пару месяцев мы начали видеть ускорение роста зарплат, это признак вторичных эффектов высоких инфляционных... "В последние пару месяцев мы начали видеть ускорение роста зарплат, это признак вторичных эффектов высоких инфляционных... читать дальше

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Урожай зерновых в РФ в 2021 году позволит обеспечить не только внутренние потребности страны, но и экспортный потенциал, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании оперштаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке (его слова приводит... читать дальше

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В среду, 13 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 40,63 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В среду, 13 октября, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 347,7 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В 3-м квартале мировые поставки персональных компьютеров (ПК) выросли на 1% и составили 84,1 млн, свидетельствуют предварительные данные аналитической компании Gartner. Замедление активности на рынке связано с ростом доступности вакцин от коронавируса, что привело к... Замедление активности на рынке связано с ростом доступности вакцин от коронавируса, что привело к... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1872 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,0415 руб. Минимальный курс евро составил 82,9 руб., максимальный - 83,16 руб. Было заключено 2975 сделок.... Минимальный курс евро составил 82,9 руб., максимальный - 83,16 руб. Было заключено 2975 сделок.... читать дальше

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ЦБ РФ с 13 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4065,28 (+28,82) руб./грамм; на серебро - 52,32 (+0,45) руб./грамм; на платину - 2343,35 (-38,15) руб./грамм; на палладий - 4897 (-110,14) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что энергокризис в Европе вызван давлением, призывающим отказаться от традиционных источников энергии. "В основном, почему этот кризис случился, который сейчас есть с ценами и с отсутствием в полном объеме энергоносителя не... "В основном, почему этот кризис случился, который сейчас есть с ценами и с отсутствием в полном объеме энергоносителя не... читать дальше

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