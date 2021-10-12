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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 13 октября в размере 83,0934 руб.
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12 октября 2021 года 12:32
ЦБ РФ установил курс евро с 13 октября в размере 83,0934 руб.
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12 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 октября, составляет 83,0934 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,61 коп. Это автоматическое сообщение.
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12 октября 2021 года 16:23
Минимальный размер пенсии москвичей с городской доплатой вырастет в следующем году почти на 1 тыс. руб. и составит почти 21,2 тыс. руб. в месяц, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы. Правительство Москвы во вторник одобрило проект закона города Москвы "О... читать дальше
.12 октября 2021 года 16:16
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку роста российской экономики в 2021 году до 4,7% с 4,4%, ожидавшихся им в июле, и 3,8%, прогнозировавшихся в апреле. Одновременно с этим он продолжил снижать оценку роста на 2022 год - до 2,9% с 3,1% в июле и 3,8% в... читать дальше
.12 октября 2021 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,97 пункта (0,42%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4261,9 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4275,6 (-0,1%) пункта,... читать дальше
.12 октября 2021 года 16:08
По итогам текущего года доходы бюджета Москвы превысят 3 трлн руб., сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы. "В текущем 2021 году доходы городского бюджета оцениваются в объеме 3,1 трлн руб., что на 20% выше уровня 2019 года", - сказали в...
.12 октября 2021 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 71,3/72,61 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,3/72,61 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 52 коп., Cредний курс продажи упал...
.12 октября 2021 года 15:58
Президент России Владимир Путин предложил индексировать материнский капитал в зависимости от фактической, а не прогнозируемой инфляции. "Сейчас в соответствии с законом только материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. Предлагаю уже с 2022 года также... читать дальше
.12 октября 2021 года 15:54
Министерство финансов России 13 октября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26237 в объеме 10 млрд рублей и ОФЗ-ИН серии 52004 в объеме 10 млрд 65 млн рублей, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года имеют 15 полугодовых... читать дальше
.12 октября 2021 года 15:50
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что изменение денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС США не будет нести серьезных рисков для стран, где накоплены буферы и существует доверие рынков к проводимой монетарной политике. "Я не придерживаюсь аргумента, что... читать дальше
.12 октября 2021 года 15:42
ЦБ фиксирует увеличение темпов роста зарплат в РФ, видит в этом следствие высоких инфляционных ожиданий
Повышенные инфляционные ожидания в последние месяцы приводят к повышению темпов роста зарплат в России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "В последние пару месяцев мы начали видеть ускорение роста зарплат, это признак вторичных эффектов высоких инфляционных... читать дальше
.12 октября 2021 года 15:34
Урожай зерна в России позволит обеспечить потребности внутреннего рынка и экспорта - глава Минсельхоза
Урожай зерновых в РФ в 2021 году позволит обеспечить не только внутренние потребности страны, но и экспортный потенциал, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании оперштаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке (его слова приводит... читать дальше
.12 октября 2021 года 15:30
В среду, 13 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 40,63 млрд руб.
В среду, 13 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 40,63 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.12 октября 2021 года 15:30
В среду, 13 октября, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 347,7 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.12 октября 2021 года 15:25
В 3-м квартале мировые поставки персональных компьютеров (ПК) выросли на 1% и составили 84,1 млн, свидетельствуют предварительные данные аналитической компании Gartner. Замедление активности на рынке связано с ростом доступности вакцин от коронавируса, что привело к... читать дальше
.12 октября 2021 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1872 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,0415 руб. Минимальный курс евро составил 82,9 руб., максимальный - 83,16 руб. Было заключено 2975 сделок.... читать дальше
.12 октября 2021 года 15:08
ЦБ РФ с 13 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4065,28 (+28,82) руб./грамм; на серебро - 52,32 (+0,45) руб./грамм; на платину - 2343,35 (-38,15) руб./грамм; на палладий - 4897 (-110,14) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.12 октября 2021 года 15:06
Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что энергокризис в Европе вызван давлением, призывающим отказаться от традиционных источников энергии. "В основном, почему этот кризис случился, который сейчас есть с ценами и с отсутствием в полном объеме энергоносителя не... читать дальше
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