12 октября 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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12 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Безработица в Великобритании
|Сентябрь 2021
|09:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Август 2021
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Август 2021
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Октябрь 2021
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Октябрь 2021
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12 октября 2021 года 09:32
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника возросло до 238 млн 273 тыс. 817, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 857... читать дальше
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12 октября 2021 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 октября составили по Российской Федерации 1999,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1862,7 млрд руб.
На... читать дальше
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12 октября 2021 года 09:24
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают на фоне опасений, связанных с усилением инфляции в условиях роста цен на энергоносители.
Спрос на энергоносители в мире, пытающемся восстановиться от последствий пандемии COVID-19, растет быстрее, чем их... читать дальше
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12 октября 2021 года 09:20
2 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-115 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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12 октября 2021 года 09:18
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) выразил поддержку директору-распорядителю Кристалине Георгиевой, завершив проверку, связанную с нарушениями при подготовке рейтинга делового климата Doing Business в 2018 году.
"Исполнительный совет посчитал, что... читать дальше
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12 октября 2021 года 09:12
Европейские промышленные компании начали сокращать закупки природного газа на фоне скачка цен до рекордных уровней, сообщает агентство Bloomberg.
Согласно данным французской консалтинговой компании Engie EnergyScan, потребление газа 1-10 октября было на 12% ниже, чем за... читать дальше
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12 октября 2021 года 09:01
Цены на нефть растут на фоне ожиданий, что энергетический кризис в Европе и Азии будет способствовать дальнейшему росту спроса.
Скачок цен на природный газ и уголь в Европе и Азии, а также низкие запасы энергоносителей перед зимой в Северном полушарии заставляют... читать дальше
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12 октября 2021 года 08:46
Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, предоставленным российскими банками нефинансовым предприятиям на срок до года, в августе 2021 года увеличилась до максимальных с октября 2019 года 7,98% с 7,21% в июле, следует из информации на сайте ЦБ РФ.
Среди... читать дальше
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12 октября 2021 года 08:39
Сегодня Государственная Дума восьмого созыва проведет свое первое пленарное заседание. Заседание начнется в 10:00 мск на Охотном Ряду. На первом заседании должны будут избрать временные организационные органы - Счетную комиссию Госдумы, временную комиссию Госдумы по регламенту и... читать дальше
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12 октября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 2,71 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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12 октября 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 56,27 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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12 октября 2021 года 08:26
Американские фондовые индексы, резко колебавшиеся в течение торгов в понедельник, завершили сессию в минусе.
В Штатах 11 октября отмечался День Колумба, но фондовые биржи работали в нормальном режиме. В то же время торги US Treasuries не проводились. "Рынок, возможно,... читать дальше
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12 октября 2021 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1669 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 71,8358... читать дальше
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12 октября 2021 года 08:20
Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" были незначительные.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,78 - 71,92 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 71,8 руб. (-6,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом... читать дальше
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12 октября 2021 года 08:15
Экспорт черных металлов из России в августе составил 2,6 млн тонн, снизившись на 9% к августу 2020 года, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС). В сравнении с июлем, когда производители резко нарастили зарубежные поставки в преддверии введения с 1 августа... читать дальше
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12 октября 2021 года 08:07
Европейские фондовые индексы завершили торги в понедельник разнонаправленным движением.
"Сильный старт торгов на американском рынке акций в понедельник подтолкнул к росту и европейские индексы, хотя нервозность, связанная с начинающимся сезоном отчетности, сохраняется",... читать дальше
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