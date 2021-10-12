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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 71,6373 руб., евро - 82,9273 руб.
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12 октября 2021 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 71,6373 руб., евро - 82,9273 руб.

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12 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 71,6373 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,09 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 82,9273 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,75 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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Европейские фондовые индексы завершили торги в понедельник разнонаправленным движением.

"Сильный старт торгов на американском рынке акций в понедельник подтолкнул к росту и европейские индексы, хотя нервозность, связанная с начинающимся сезоном отчетности, сохраняется",...    читать дальше
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