ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 71,6373 руб., евро - 82,9273 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 82,9273 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,75 коп.

12 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 71,6373 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 35,09 коп.

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника возросло до 238 млн 273 тыс. 817, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 857... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 октября составили по Российской Федерации 1999,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1862,7 млрд руб. На... На... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона падают на фоне опасений, связанных с усилением инфляции в условиях роста цен на энергоносители. Спрос на энергоносители в мире, пытающемся восстановиться от последствий пандемии COVID-19, растет быстрее, чем их... Спрос на энергоносители в мире, пытающемся восстановиться от последствий пандемии COVID-19, растет быстрее, чем их... читать дальше

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2 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-115 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) выразил поддержку директору-распорядителю Кристалине Георгиевой, завершив проверку, связанную с нарушениями при подготовке рейтинга делового климата Doing Business в 2018 году. "Исполнительный совет посчитал, что... "Исполнительный совет посчитал, что... читать дальше

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Европейские промышленные компании начали сокращать закупки природного газа на фоне скачка цен до рекордных уровней, сообщает агентство Bloomberg. Согласно данным французской консалтинговой компании Engie EnergyScan, потребление газа 1-10 октября было на 12% ниже, чем за... Согласно данным французской консалтинговой компании Engie EnergyScan, потребление газа 1-10 октября было на 12% ниже, чем за... читать дальше

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Цены на нефть растут на фоне ожиданий, что энергетический кризис в Европе и Азии будет способствовать дальнейшему росту спроса. Скачок цен на природный газ и уголь в Европе и Азии, а также низкие запасы энергоносителей перед зимой в Северном полушарии заставляют... Скачок цен на природный газ и уголь в Европе и Азии, а также низкие запасы энергоносителей перед зимой в Северном полушарии заставляют... читать дальше

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Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, предоставленным российскими банками нефинансовым предприятиям на срок до года, в августе 2021 года увеличилась до максимальных с октября 2019 года 7,98% с 7,21% в июле, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Среди... Среди... читать дальше

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Сегодня Государственная Дума восьмого созыва проведет свое первое пленарное заседание. Заседание начнется в 10:00 мск на Охотном Ряду. На первом заседании должны будут избрать временные организационные органы - Счетную комиссию Госдумы, временную комиссию Госдумы по регламенту и... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 2,71 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 56,27 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Американские фондовые индексы, резко колебавшиеся в течение торгов в понедельник, завершили сессию в минусе. В Штатах 11 октября отмечался День Колумба, но фондовые биржи работали в нормальном режиме. В то же время торги US Treasuries не проводились. "Рынок, возможно,... В Штатах 11 октября отмечался День Колумба, но фондовые биржи работали в нормальном режиме. В то же время торги US Treasuries не проводились. "Рынок, возможно,... читать дальше

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На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1669 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 71,8358... читать дальше

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Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" были незначительные. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,78 - 71,92 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 71,8 руб. (-6,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом... Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,78 - 71,92 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 71,8 руб. (-6,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом... читать дальше

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Экспорт черных металлов из России в августе составил 2,6 млн тонн, снизившись на 9% к августу 2020 года, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС). В сравнении с июлем, когда производители резко нарастили зарубежные поставки в преддверии введения с 1 августа... читать дальше

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Европейские фондовые индексы завершили торги в понедельник разнонаправленным движением. "Сильный старт торгов на американском рынке акций в понедельник подтолкнул к росту и европейские индексы, хотя нервозность, связанная с начинающимся сезоном отчетности, сохраняется",... "Сильный старт торгов на американском рынке акций в понедельник подтолкнул к росту и европейские индексы, хотя нервозность, связанная с начинающимся сезоном отчетности, сохраняется",... читать дальше

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