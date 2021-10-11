Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 82,9126 руб.

Минимальный курс евро составил 82,7525 руб., максимальный - 83,1975 руб. Было заключено 5838 сделок. Объем торгов составил 24007,35 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 82,8975 руб. за евро.

11 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2347 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,9126 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 68080,187 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 598,074 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2347 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,9126 руб. Минимальный курс евро составил 82,7525 руб., максимальный - 83,1975 руб. Было заключено 5838... Минимальный курс евро составил 82,7525 руб., максимальный - 83,1975 руб. Было заключено 5838... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 326 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,122 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1 руб., максимальный - 11,1539 руб. Было заключено 409 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,1 руб., максимальный - 11,1539 руб. Было заключено 409 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ закрылся в плюсе вместе с нефтью, а также на фоне преимущественно позитивных сигналов с внешних фондовых площадок В Азии в понедельник преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, китайский Shanghai Composite закрылся на уровне пятницы,... В Азии в понедельник преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, китайский Shanghai Composite закрылся на уровне пятницы,... читать дальше

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1 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 11 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-113 на 14 млрд 40,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Минсельхоз РФ не рассматривает вопрос о введении отдельной квоты на экспорт ячменя и о мерах таможенно-тарифного регулирования экспорта солода. "Размер экспортной пошлины на ячмень рассчитывается на еженедельной основе согласно утвержденной методике. Ставка пошлины увеличивается... читать дальше

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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму разработать национальные стандарты в сфере безопасности туризма, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера. По его словам, приоритетная задача правительства - активно развивать внутренний... читать дальше

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Цены на нефть несколько сократили подъем на торгах в понедельник, но WTI держится около максимумов с октября 2014 года на фоне глобального энергетического кризиса. Скачок цен на природный газ и уголь в Европе и Азии, а также низкие запасы энергоносителей перед... Скачок цен на природный газ и уголь в Европе и Азии, а также низкие запасы энергоносителей перед... читать дальше

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Россия, по предварительным подсчетам, в январе-августе 2021 года экспортировала 182,3 тонны золота на $10,5 млрд, следует из данных ФТС. В натуральном выражении это на 10% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В том числе в августе экспорт золота достиг... В том числе в августе экспорт золота достиг... читать дальше

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"НОВАТЭК" в третьем квартале снизил добычу газа на 0,7% к уровню того же периода 2020 г - до 19 млрд кубометров, производство жидких углеводородов упало на 0,4% - до 3 млн т, сообщила компания. Продажа газа выросла в отчетном периоде на 0,1% - до 16,58 млрд куб. м. При... Продажа газа выросла в отчетном периоде на 0,1% - до 16,58 млрд куб. м. При... читать дальше

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"Международный аэропорт Сочи" (входит в группу "Аэродинамика") планирует по итогам 2021 года обслужить 10 млн человек, сообщает пресс-служба аэропорта. В марте директор по авиационной коммерции ГК "Аэродинамика" Александр Никонов сообщал, что "Международный аэропорт... В марте директор по авиационной коммерции ГК "Аэродинамика" Александр Никонов сообщал, что "Международный аэропорт... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут перед началом сезона отчетности компаний за третий квартал. В понедельник в Штатах отмечается День Колумба, но фондовые биржи работают в нормальном режиме. В то же время торги US Treasuries не проводятся. В понедельник в Штатах отмечается День Колумба, но фондовые биржи работают в нормальном режиме. В то же время торги US Treasuries не проводятся. В центре внимания... В центре внимания... читать дальше

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Положительное внешнеторговое сальдо Белоруссии по итогам января-августа 2021 года составило $2,33 млрд, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщается в материалах Нацбанка страны. Внешнеторговый оборот вырос на 30,6%, до $58,48 млрд. Экспорт... Внешнеторговый оборот вырос на 30,6%, до $58,48 млрд. Экспорт... читать дальше

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Нерезиденты в январе-сентябре 2021 года увеличили инвестиции в обязательства федеральных органов управления РФ на $1,8 млрд против роста на $1,4 млрд за аналогичный период 2020 года, следует из оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России. В... В...

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Банк России 12 октября выпускает в обращение памятную монету из серебра номиналом 3 рубля, посвященную 100-летию Вахтанговского театра, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. Серебряные монеты изготовлены из сплава 925-й пробы, содержат 31,1 грамма драгметалла в чистоте. На... На... читать дальше

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Прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор экономики РФ в январе-сентябре 2021 года составили $15,3 млрд, что в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года ($3,9 млрд), следует из данных оценки платежного баланса РФ, опубликованных на сайте Банка... читать дальше

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