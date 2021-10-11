Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 октября

11 октября. FINMARKET.RU -РФ с 12 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4036,46 (-31,23) руб./грамм; на серебро - 51,87 (-0,32) руб./грамм; на платину - 2381,5 (+85,54) руб./грамм; на палладий - 5007,14 (+387,45) руб./грамм.

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Узбекистана в иностранной валюте на уровне "BB-", со "стабильным" прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. Рейтинги Узбекистана учитывают с одной стороны... Рейтинги Узбекистана учитывают с одной стороны... читать дальше

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Президент Владимир Путин предложил продлить до 2030 года федеральную научно-техническую программу АПК. В настоящее время программа рассчитана на период до 2025 года. "Считаю правильным продлить сроки действия научно-технической программы до 2030 года и обеспечить... "Считаю правильным продлить сроки действия научно-технической программы до 2030 года и обеспечить... читать дальше

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Россия в январе-августе увеличила импорт мяса птицы на 3,4% по сравнению с показателем за восемь месяцев 2020 года, до 156,2 тыс. тонн, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). В стоимостном выражении импорт вырос на 16,6%, до $252,1 млн. Импорт мяса (без учета... Импорт мяса (без учета... читать дальше

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Во вторник, 12 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 2,71 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Во вторник, 12 октября, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 56,27 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Средние розничные цены на бензин в Москве на неделе с 4 по 11 октября продолжили расти, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). По данным на 11 октября, средняя стоимость Аи-92 и Аи-95 выросла на 5 копеек - до 46,1 руб. и 51,06 руб./л.... По данным на 11 октября, средняя стоимость Аи-92 и Аи-95 выросла на 5 копеек - до 46,1 руб. и 51,06 руб./л.... читать дальше

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Экспорт электроэнергии из РФ в январе-августе 2021 г. увеличился на 95,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,28 млрд кВт.ч, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В денежном выражении рост составил 125,7%, до $657,7 млн. В августе... В августе... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2471 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,8543 руб. Минимальный курс евро составил 82,74 руб., максимальный - 83,1575 руб. Было заключено 1995 сделок.... Минимальный курс евро составил 82,74 руб., максимальный - 83,1575 руб. Было заключено 1995 сделок.... читать дальше

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ЦБ РФ с 12 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4036,46 (-31,23) руб./грамм; на серебро - 51,87 (-0,32) руб./грамм; на платину - 2381,5 (+85,54) руб./грамм; на палладий - 5007,14 (+387,45) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Авиакомпания "Уральские авиалинии" в сентябре текущего года увеличила объем перевозки пассажиров на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 10% к сентябрю 2019 года - до 1,094 млн человек, следует из сообщения пресс-службы перевозчика. "В прошлом месяце... "В прошлом месяце... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 44,52 пункта (1,05%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4282,52 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4284,41 (+1,1%) пункта, минимальное - 4251,35... читать дальше

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Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-августе 2021 года выросло на $45,1 млрд, или на 68%, по сравнению с показателем за январь-август 2020 года и составило $111,4 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). Экспорт из РФ за 8 месяцев 2021 года... Экспорт из РФ за 8 месяцев 2021 года... читать дальше

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Грузооборот морских портов России за январь-сентябрь 2021 года вырос на 1,7% в годовом сравнении и составил 621,49 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). В том числе объем перевалки сухих грузов вырос на 4,8%, до 309,82 млн тонн,... читать дальше

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ЦБ РФ включил в список системно значимых кредитных организаций Тинькофф банк, говорится в сообщении регулятора. "Решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы", -... "Решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы", -... читать дальше

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О "ОР" (прежнее название ООО "Обувь России" (MOEX: ORUP)) планирует 19 октября начать размещение 4-летнего выпуска облигаций серии 002P-01 объемом от 850 млн до 1,5 млрд рублей, сообщается в материалах ИК "Иволга капитал", которая выступает организатором предстоящего... читать дальше

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Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торговую сессию без единой динамики. Инвесторы сохраняют беспокойство по поводу энергетического кризиса в некоторых странах и продолжающегося распространения коронавирусной инфекции в регионе. "Энергетический... "Энергетический... читать дальше

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