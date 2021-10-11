11 октября 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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11 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Август 2021
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Август 2021
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Август 2021
Это автоматическое сообщение.
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11 октября 2021 года 15:57
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Узбекистана в иностранной валюте на уровне "BB-", со "стабильным" прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства.
Рейтинги Узбекистана учитывают с одной стороны... читать дальше
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11 октября 2021 года 15:46
Президент Владимир Путин предложил продлить до 2030 года федеральную научно-техническую программу АПК. В настоящее время программа рассчитана на период до 2025 года.
"Считаю правильным продлить сроки действия научно-технической программы до 2030 года и обеспечить... читать дальше
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11 октября 2021 года 15:39
Россия в январе-августе увеличила импорт мяса птицы на 3,4% по сравнению с показателем за восемь месяцев 2020 года, до 156,2 тыс. тонн, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). В стоимостном выражении импорт вырос на 16,6%, до $252,1 млн.
Импорт мяса (без учета... читать дальше
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11 октября 2021 года 15:30
Во вторник, 12 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 2,71 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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11 октября 2021 года 15:30
Во вторник, 12 октября, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 56,27 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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11 октября 2021 года 15:30
Средние розничные цены на бензин в Москве на неделе с 4 по 11 октября продолжили расти, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).
По данным на 11 октября, средняя стоимость Аи-92 и Аи-95 выросла на 5 копеек - до 46,1 руб. и 51,06 руб./л.... читать дальше
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11 октября 2021 года 15:23
Экспорт электроэнергии из РФ в январе-августе 2021 г. увеличился на 95,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,28 млрд кВт.ч, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В денежном выражении рост составил 125,7%, до $657,7 млн.
В августе... читать дальше
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11 октября 2021 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2471 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,8543 руб.
Минимальный курс евро составил 82,74 руб., максимальный - 83,1575 руб. Было заключено 1995 сделок.... читать дальше
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11 октября 2021 года 15:06
ЦБ РФ с 12 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4036,46 (-31,23) руб./грамм; на серебро - 51,87 (-0,32) руб./грамм; на платину - 2381,5 (+85,54) руб./грамм; на палладий - 5007,14 (+387,45) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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11 октября 2021 года 15:02
Авиакомпания "Уральские авиалинии" в сентябре текущего года увеличила объем перевозки пассажиров на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 10% к сентябрю 2019 года - до 1,094 млн человек, следует из сообщения пресс-службы перевозчика.
"В прошлом месяце... читать дальше
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11 октября 2021 года 14:45
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 44,52 пункта (1,05%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4282,52 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4284,41 (+1,1%) пункта, минимальное - 4251,35... читать дальше
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11 октября 2021 года 14:45
Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-августе 2021 года выросло на $45,1 млрд, или на 68%, по сравнению с показателем за январь-август 2020 года и составило $111,4 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).
Экспорт из РФ за 8 месяцев 2021 года... читать дальше
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11 октября 2021 года 14:23
Грузооборот морских портов России за январь-сентябрь 2021 года вырос на 1,7% в годовом сравнении и составил 621,49 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). В том числе объем перевалки сухих грузов вырос на 4,8%, до 309,82 млн тонн,... читать дальше
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11 октября 2021 года 14:15
ЦБ РФ включил в список системно значимых кредитных организаций Тинькофф банк, говорится в сообщении регулятора.
"Решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы", -... читать дальше
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11 октября 2021 года 14:11
О "ОР" (прежнее название ООО "Обувь России" (MOEX: ORUP)) планирует 19 октября начать размещение 4-летнего выпуска облигаций серии 002P-01 объемом от 850 млн до 1,5 млрд рублей, сообщается в материалах ИК "Иволга капитал", которая выступает организатором предстоящего... читать дальше
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11 октября 2021 года 14:06
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торговую сессию без единой динамики. Инвесторы сохраняют беспокойство по поводу энергетического кризиса в некоторых странах и продолжающегося распространения коронавирусной инфекции в регионе.
"Энергетический... читать дальше
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