.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Все новости
.
10 октября 2021 года 18:01
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. "Благодаря вашему самоотверженному труду и профессионализму агропромышленный комплекс чётко и слаженно работал в непростых условиях... читать дальше
.10 октября 2021 года 17:30
В Беларуси завершен сев озимых зерновых, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия республики в воскресенье. "Сев озимых зерновых в Беларуси проведен на площади 1457,4 тыс. га. Это 100,1% от запланированных 1 млн 456,1 тыс. га", - говорится в сообщении в...
.10 октября 2021 года 15:59
Туркменистан и ОАЭ подписали ряд соглашений и меморандумов в области инвестиций, портов и энергетики, сообщает туркменское информационное агентство ORIENT. В церемонии подписания, которая состоялась после встречи президента республики Гурбангулы Бердымухамедова с заместителем... читать дальше
.10 октября 2021 года 14:53
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе будет участвовать в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает телеканал "Россия 1". Будет ли участие президента во встрече глав государств ЕАЭС личным или пройдет по видеоконференцсвязи, телеканал не... читать дальше
.10 октября 2021 года 13:51
Средняя стоимость "вторички" в крупнейших городах России в октябре составляет от 76,7 тыс. руб. за кв. м. до 92,7 тыс. - эксперты
Средняя стоимость вторичной недвижимости в крупнейших городах России в октябре составила 92,7 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 0,9% относительно предыдущего месяца и на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит ЦИАН. Аналитики обращают... читать дальше
.
В условиях пандемии COVID-19 в Москве продолжили рост показатели экспорта и промышленного производства, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Даже в условиях "постковида" объем обрабатывающей промышленности вырос на 20% с лишним, экспорт - почти на 30%", - сказал Собянин в эфире... читать дальше
.10 октября 2021 года 11:57
Минтруд России совместно с Минздравом России разработали параметры отраслевой системы оплаты труда (ОСОТ) медицинских работников государственных учреждений здравоохранения в рамках пилотного проекта в 7 регионах. Проект постановления представлен для общественного обсуждения на... читать дальше
.10 октября 2021 года 11:39
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 тыс. 647 случаев, умерли за сутки 962 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше
.10 октября 2021 года 10:38
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья возросло до 237 млн 585 тыс. 783, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 847... читать дальше
.10 октября 2021 года 09:47
Завершена проходка правого перегонного тоннеля между станцией "Каширская" и переходной камерой у строящейся станции "Кленовый бульвар" на восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... читать дальше
.10 октября 2021 года 09:05
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 октября, составляет 71,9882 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,72 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 октября, составляет 83,1248 руб. По сравнению...
.09 октября 2021 года 17:56
Объём освоенных инвестиций за счёт всех источников финансирования в Туркменистане за 9 месяцев достиг 17,9 млрд манатов ($5,1 млрд по курсу ЦБ страны), сообщил вице-премьер Сердар Бердымухамедов на расширенном заседании правительства, посвященном итогам экономического развития... читать дальше
.09 октября 2021 года 16:59
Авиакомпания "СиЛА" приостановила работу ряда посадочных площадок из-за новых требований к безопасности
Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") и ее дочернее предприятие "Аэросервис" вынуждены приостановить работу своих посадочных площадок в Томской области, Республике Алтай и Забайкальском крае из-за постановления правительства о новых требованиях безопасности. "Из-за... читать дальше
.09 октября 2021 года 16:03
Банки Узбекистана: рейтинги остаются низкими (S&P), риски ухудшения качества активов усиливаются (Fitch)
Рейтинги банков Узбекистана остаются низкими в международном контексте, но прогнозы по большинству из них "стабильные" или "позитивные", сообщается в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings. "В целом банковский сектор страны справляется с последствиями... читать дальше
.09 октября 2021 года 14:49
В Туркменистане по итогам девяти месяцев сохранён темп роста ВВП на уровне 6,2%, заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании правительства в пятницу, на котором рассмотрены результаты социально-экономического развития страны за январь-сентябрь 2021 года.... читать дальше
.09 октября 2021 года 13:48
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении на Дальнем Востоке территории инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" в связи с запуском в 2022 году пилотной площадки центра с участием первых резидентов, сообщила пресс-служба... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.