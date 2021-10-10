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ГЛАВНОЕ
Инфляция в сентябре в РФ ускорилась до 0,6%
В России в сентябре рост потребительских цен ускорился до 0,6% после 0,17% в июле, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 7,4%
 
К концу года сильнее всего подорожают непродовольственные товары
К концу года наибольший рост цен будет зафиксирован в категории "непродовольственные товары" - он составит 7,2% к декабрю 2020 года. В эту группу входят, например, бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани. Об этом говорится в прогнозе...
 
Инвестиции на бирже хотят включить в расчет реальных доходов россиян
Росстат обсуждает корректировку методологии расчета денежных доходов россиян с учетом их инвестиционной активности на фондовом рынке – для этого была создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители ведомства и Банка России....
 
Внимание ЦБ РФ привлекли межбанковские переводы
Банк России всерьез взялся за борьбу с нелегальными платежами, и на этот раз под подозрение попали переводы с карты на карту. ЦБ РФ разослал участникам платежного рынка запрос о необходимости до 18 октября предоставить данные по выявлению ими...
 

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10 октября 2021 года 18:01
Труженики АПК обеспечили миллионы россиян высококачественными продуктами питания - Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником. "Благодаря вашему самоотверженному труду и профессионализму агропромышленный комплекс чётко и слаженно работал в непростых условиях...    читать дальше
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10 октября 2021 года 17:30
Белоруссия завершила сев озимых зерновых
В Беларуси завершен сев озимых зерновых, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия республики в воскресенье. "Сев озимых зерновых в Беларуси проведен на площади 1457,4 тыс. га. Это 100,1% от запланированных 1 млн 456,1 тыс. га", - говорится в сообщении в...
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10 октября 2021 года 15:59
Туркменистан и ОАЭ подписали соглашения в области инвестиций, портов и энергетики
Туркменистан и ОАЭ подписали ряд соглашений и меморандумов в области инвестиций, портов и энергетики, сообщает туркменское информационное агентство ORIENT. В церемонии подписания, которая состоялась после встречи президента республики Гурбангулы Бердымухамедова с заместителем...    читать дальше
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10 октября 2021 года 14:53
Путин примет участие в саммите ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе будет участвовать в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает телеканал "Россия 1". Будет ли участие президента во встрече глав государств ЕАЭС личным или пройдет по видеоконференцсвязи, телеканал не...    читать дальше
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10 октября 2021 года 13:51
Средняя стоимость "вторички" в крупнейших городах России в октябре составляет от 76,7 тыс. руб. за кв. м. до 92,7 тыс. - эксперты
Средняя стоимость вторичной недвижимости в крупнейших городах России в октябре составила 92,7 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 0,9% относительно предыдущего месяца и на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит ЦИАН. Аналитики обращают...    читать дальше
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10 октября 2021 года 12:45
Объем обрабатывающей промышленности в Москве вырос на 20%
В условиях пандемии COVID-19 в Москве продолжили рост показатели экспорта и промышленного производства, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Даже в условиях "постковида" объем обрабатывающей промышленности вырос на 20% с лишним, экспорт - почти на 30%", - сказал Собянин в эфире...    читать дальше
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10 октября 2021 года 11:57
Минтруд и Минздрав представили параметры системы оплаты труда медработников
Минтруд России совместно с Минздравом России разработали параметры отраслевой системы оплаты труда (ОСОТ) медицинских работников государственных учреждений здравоохранения в рамках пилотного проекта в 7 регионах. Проект постановления представлен для общественного обсуждения на...    читать дальше
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10 октября 2021 года 11:39
В России зафиксировано более 28,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерших - 962
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 28 тыс. 647 случаев, умерли за сутки 962 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции...    читать дальше
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10 октября 2021 года 10:38
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 237,5 млн
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья возросло до 237 млн 585 тыс. 783, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 847...    читать дальше
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10 октября 2021 года 09:47
Завершена проходка очередного тоннеля Большого кольца московского метро
Завершена проходка правого перегонного тоннеля между станцией "Каширская" и переходной камерой у строящейся станции "Кленовый бульвар" на восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам...    читать дальше
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10 октября 2021 года 09:05
ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 октября в размере 71,9882 руб., евро - 83,1248 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 октября, составляет 71,9882 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,72 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 октября, составляет 83,1248 руб. По сравнению...
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09 октября 2021 года 17:56
Объем освоенных инвестиций в Туркменистане за 9 месяцев достиг $5,1 млрд
Объём освоенных инвестиций за счёт всех источников финансирования в Туркменистане за 9 месяцев достиг 17,9 млрд манатов ($5,1 млрд по курсу ЦБ страны), сообщил вице-премьер Сердар Бердымухамедов на расширенном заседании правительства, посвященном итогам экономического развития...    читать дальше
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09 октября 2021 года 16:59
Авиакомпания "СиЛА" приостановила работу ряда посадочных площадок из-за новых требований к безопасности
Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") и ее дочернее предприятие "Аэросервис" вынуждены приостановить работу своих посадочных площадок в Томской области, Республике Алтай и Забайкальском крае из-за постановления правительства о новых требованиях безопасности. "Из-за...    читать дальше
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09 октября 2021 года 16:03
Банки Узбекистана: рейтинги остаются низкими (S&P), риски ухудшения качества активов усиливаются (Fitch)
Рейтинги банков Узбекистана остаются низкими в международном контексте, но прогнозы по большинству из них "стабильные" или "позитивные", сообщается в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings. "В целом банковский сектор страны справляется с последствиями...    читать дальше
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09 октября 2021 года 14:49
Рост ВВП Туркменистана за январь-сентябрь составил 6,2% - Бердымухамедов
В Туркменистане по итогам девяти месяцев сохранён темп роста ВВП на уровне 6,2%, заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании правительства в пятницу, на котором рассмотрены результаты социально-экономического развития страны за январь-сентябрь 2021 года....    читать дальше
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09 октября 2021 года 13:48
Мишустин подписал постановление о расширении на Дальнем Востоке территории ИНТЦ "Русский"
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении на Дальнем Востоке территории инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" в связи с запуском в 2022 году пилотной площадки центра с участием первых резидентов, сообщила пресс-служба...    читать дальше
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