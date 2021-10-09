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ГЛАВНОЕ
Инфляция в сентябре в РФ ускорилась до 0,6%
В России в сентябре рост потребительских цен ускорился до 0,6% после 0,17% в июле, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 7,4%
 
К концу года сильнее всего подорожают непродовольственные товары
К концу года наибольший рост цен будет зафиксирован в категории "непродовольственные товары" - он составит 7,2% к декабрю 2020 года. В эту группу входят, например, бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани. Об этом говорится в прогнозе...
 
Инвестиции на бирже хотят включить в расчет реальных доходов россиян
Росстат обсуждает корректировку методологии расчета денежных доходов россиян с учетом их инвестиционной активности на фондовом рынке – для этого была создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители ведомства и Банка России....
 
Внимание ЦБ РФ привлекли межбанковские переводы
Банк России всерьез взялся за борьбу с нелегальными платежами, и на этот раз под подозрение попали переводы с карты на карту. ЦБ РФ разослал участникам платежного рынка запрос о необходимости до 18 октября предоставить данные по выявлению ими...
 

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09 октября 2021 года 17:56
Объем освоенных инвестиций в Туркменистане за 9 месяцев достиг $5,1 млрд
Объём освоенных инвестиций за счёт всех источников финансирования в Туркменистане за 9 месяцев достиг 17,9 млрд манатов ($5,1 млрд по курсу ЦБ страны), сообщил вице-премьер Сердар Бердымухамедов на расширенном заседании правительства, посвященном итогам экономического развития...    читать дальше
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09 октября 2021 года 16:59
Авиакомпания "СиЛА" приостановила работу ряда посадочных площадок из-за новых требований к безопасности
Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") и ее дочернее предприятие "Аэросервис" вынуждены приостановить работу своих посадочных площадок в Томской области, Республике Алтай и Забайкальском крае из-за постановления правительства о новых требованиях безопасности. "Из-за...    читать дальше
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09 октября 2021 года 16:03
Банки Узбекистана: рейтинги остаются низкими (S&P), риски ухудшения качества активов усиливаются (Fitch)
Рейтинги банков Узбекистана остаются низкими в международном контексте, но прогнозы по большинству из них "стабильные" или "позитивные", сообщается в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings. "В целом банковский сектор страны справляется с последствиями...    читать дальше
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09 октября 2021 года 14:49
Рост ВВП Туркменистана за январь-сентябрь составил 6,2% - Бердымухамедов
В Туркменистане по итогам девяти месяцев сохранён темп роста ВВП на уровне 6,2%, заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании правительства в пятницу, на котором рассмотрены результаты социально-экономического развития страны за январь-сентябрь 2021 года....    читать дальше
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09 октября 2021 года 13:48
Мишустин подписал постановление о расширении на Дальнем Востоке территории ИНТЦ "Русский"
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении на Дальнем Востоке территории инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" в связи с запуском в 2022 году пилотной площадки центра с участием первых резидентов, сообщила пресс-служба...    читать дальше
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09 октября 2021 года 13:29
Рыночная стоимость офисных зданий Нью-Йорка в 2022 фингоду снизилась на 16,6%,
Совокупная рыночная стоимость офисных зданий Нью-Йорка в 2022 фингоду, который завершился 30 июня, упала на 16,6%, говорится в докладе казначея города Томаса Динаполи.

В 2021 фингоду рыночная цена офисной недвижимости Нью-Йорка оценивалась в $172 млрд. Однако уже в...    читать дальше
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09 октября 2021 года 12:45
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг "Славнефти" на уровне "ruАА"
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг компании "Славнефть" на уровне "ruАА", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтинга - стабильный.

Как отмечается в материалах агентства, ПАО "НГК "Славнефть" - вертикально-интегрированная нефтяная компания с полным...    читать дальше
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09 октября 2021 года 12:28
Правительство планирует передать ОСК госпакеты ряда судостроительных активов
Правительство РФ планирует в октябре 2022 года передать судостроительные активы, находящиеся в собственности государства, в уставный капитал "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК). На официальном интернет-портале правовой информации размещен соответствующий указ...    читать дальше
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09 октября 2021 года 12:07
В России за сутки выявлено более 29,3 тыс. новых случаев COVID-19
В России за сутки зафиксировано 29 тыс. 362 новых случая коронавируса, умерли 968 пациентов, это новый антирекорд, сообщает оперштаб. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 29 362 в 85 регионах, в том числе выявлено активно...    читать дальше
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09 октября 2021 года 11:58
АТОР просит продлить программу туристического кешбэка на 2022 год
Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и главе Ростуризма Зарине Догузовой с просьбой о продлении программы кешбэка на туры по России в 2022 году.

В письме подчеркивается, что программа открыла для российских граждан...    читать дальше
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09 октября 2021 года 11:46
МФО намерены выйти на рынок кредитных карт
Микрофинансовые организации (МФО) хотят выйти в новую для себя сферу кредитования граждан - начать выдавать кредитные карты, следует из стратегии развития саморегулируемой организации "МиР".

В документе отмечается, что для этого потребуется создать новые финансовые...    читать дальше
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09 октября 2021 года 11:27
Объем резервного фонда правительства в текущем году увеличен на 1,4 трлн рублей
Объем резервного фонда правительства в 2021 году увеличен на 1,4 трлн рублей. Соответствующее распоряжение, текст которого размещен на официальном сайте правовой информации, подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

Перечисление средств в резервный фонд является...    читать дальше
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09 октября 2021 года 10:54
На должность главы комитета по финрынку в новом созыве Госдумы вновь рекомендован Аксаков
Действующий глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рекомендован на должность главы комитета в новом созыве, следует из проекта постановления, подготовленного временной депутатской рабочей группой по подготовке первого заседания парламента.

Пост...    читать дальше
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09 октября 2021 года 10:45
Инфляция в РФ в 2021 году может составит 6,5-7% - Белоусов
Инфляция в 2021 году может превысить официальный прогноз в 5,8% из-за "аномального" роста цен в последние две недели, прежде всего, на продукты питания, и достичь 6,5-7%, хотя сохранение инфляции на уровне "около 6%" также не исключено, заявил журналистам первый вице-премьер РФ...    читать дальше
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09 октября 2021 года 10:38
Из общего прироста смертей в РФ в августе более 80% приходится на COVID-19 - Голикова
Смертность в России в августе текущего года выросла на 32,5% по сравнению с августом прошлого года, из общего прироста летальных исходов более 80% приходится на коронавирус, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"По официальным данным Росстата, смертность в августе...    читать дальше
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09 октября 2021 года 10:29
Ломбарды обязаны страховать имущество на весь период нахождения в залоге или хранения - ЦБ РФ
Банк России выявил нарушения в практике работы ломбардов при исполнении обязанности по страхованию заложенного имущества за счет ломбардов на полный срок хранения, установленной законодательством, сообщил регулятор в информационном письме.

Анализ сложившейся практики...    читать дальше
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