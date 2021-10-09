Объём освоенных инвестиций за счёт всех источников финансирования в Туркменистане за 9 месяцев достиг 17,9 млрд манатов ($5,1 млрд по курсу ЦБ страны), сообщил вице-премьер Сердар Бердымухамедов на расширенном заседании правительства, посвященном итогам экономического развития... читать дальше

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Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") и ее дочернее предприятие "Аэросервис" вынуждены приостановить работу своих посадочных площадок в Томской области, Республике Алтай и Забайкальском крае из-за постановления правительства о новых требованиях безопасности. "Из-за... читать дальше

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Рейтинги банков Узбекистана остаются низкими в международном контексте, но прогнозы по большинству из них "стабильные" или "позитивные", сообщается в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings. "В целом банковский сектор страны справляется с последствиями... читать дальше

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В Туркменистане по итогам девяти месяцев сохранён темп роста ВВП на уровне 6,2%, заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов на расширенном заседании правительства в пятницу, на котором рассмотрены результаты социально-экономического развития страны за январь-сентябрь 2021 года.... читать дальше

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении на Дальнем Востоке территории инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" в связи с запуском в 2022 году пилотной площадки центра с участием первых резидентов, сообщила пресс-служба... читать дальше

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Совокупная рыночная стоимость офисных зданий Нью-Йорка в 2022 фингоду, который завершился 30 июня, упала на 16,6%, говорится в докладе казначея города Томаса Динаполи. В 2021 фингоду рыночная цена офисной недвижимости Нью-Йорка оценивалась в $172 млрд. Однако уже в... В 2021 фингоду рыночная цена офисной недвижимости Нью-Йорка оценивалась в $172 млрд. Однако уже в... читать дальше

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"Эксперт РА" подтвердило рейтинг компании "Славнефть" на уровне "ruАА", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтинга - стабильный. Как отмечается в материалах агентства, ПАО "НГК "Славнефть" - вертикально-интегрированная нефтяная компания с полным... Как отмечается в материалах агентства, ПАО "НГК "Славнефть" - вертикально-интегрированная нефтяная компания с полным... читать дальше

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Правительство РФ планирует в октябре 2022 года передать судостроительные активы, находящиеся в собственности государства, в уставный капитал "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК). На официальном интернет-портале правовой информации размещен соответствующий указ... читать дальше

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В России за сутки зафиксировано 29 тыс. 362 новых случая коронавируса, умерли 968 пациентов, это новый антирекорд, сообщает оперштаб. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 29 362 в 85 регионах, в том числе выявлено активно... читать дальше

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и главе Ростуризма Зарине Догузовой с просьбой о продлении программы кешбэка на туры по России в 2022 году. В письме подчеркивается, что программа открыла для российских граждан... В письме подчеркивается, что программа открыла для российских граждан... читать дальше

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Микрофинансовые организации (МФО) хотят выйти в новую для себя сферу кредитования граждан - начать выдавать кредитные карты, следует из стратегии развития саморегулируемой организации "МиР". В документе отмечается, что для этого потребуется создать новые финансовые... В документе отмечается, что для этого потребуется создать новые финансовые... читать дальше

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Объем резервного фонда правительства в 2021 году увеличен на 1,4 трлн рублей. Соответствующее распоряжение, текст которого размещен на официальном сайте правовой информации, подписал премьер РФ Михаил Мишустин. Перечисление средств в резервный фонд является... Перечисление средств в резервный фонд является... читать дальше

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Действующий глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рекомендован на должность главы комитета в новом созыве, следует из проекта постановления, подготовленного временной депутатской рабочей группой по подготовке первого заседания парламента. Пост... Пост... читать дальше

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Инфляция в 2021 году может превысить официальный прогноз в 5,8% из-за "аномального" роста цен в последние две недели, прежде всего, на продукты питания, и достичь 6,5-7%, хотя сохранение инфляции на уровне "около 6%" также не исключено, заявил журналистам первый вице-премьер РФ... читать дальше

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Смертность в России в августе текущего года выросла на 32,5% по сравнению с августом прошлого года, из общего прироста летальных исходов более 80% приходится на коронавирус, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "По официальным данным Росстата, смертность в августе... "По официальным данным Росстата, смертность в августе... читать дальше

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Банк России выявил нарушения в практике работы ломбардов при исполнении обязанности по страхованию заложенного имущества за счет ломбардов на полный срок хранения, установленной законодательством, сообщил регулятор в информационном письме. Анализ сложившейся практики... Анализ сложившейся практики... читать дальше

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