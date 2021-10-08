Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 67482,113 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 520,079 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1419 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,1484 руб. Минимальный курс евро составил 82,84 руб., максимальный - 83,315 руб. Было заключено 6326 сделок.... Минимальный курс евро составил 82,84 руб., максимальный - 83,315 руб. Было заключено 6326 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 419 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1549 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1175 руб., максимальный - 11,1704 руб. Было заключено 467... Минимальный курс юаня составил 11,1175 руб., максимальный - 11,1704 руб. Было заключено 467... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1151 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,9092 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,65 руб., максимальный - 72,0625 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 71,65 руб., максимальный - 72,0625 руб. Было заключено... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги незначительными разнонаправленными изменениями, завершил пятницу в зеленой зоне. Европейские фондовые индикаторы в самом начале торгов демонстрировали противоречивый настрой, потом умеренно снижались. Европейские фондовые индикаторы в самом начале торгов демонстрировали противоречивый настрой, потом умеренно снижались. Фондовые индексы... Фондовые индексы... читать дальше

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Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, предоставленным российскими банками физлицам на срок свыше года, в августе 2021 года увеличилась до 10,79% с 10,75% в июле после повышения с июньских 10,19%, свидетельствует информация на сайте ЦБ РФ. Ставка кредитов на срок... Ставка кредитов на срок... читать дальше

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Нефтяные цены продолжают расти и могут завершить неделю повышением более чем на 5%. Рынок толкает вверх растущий спрос, что обусловлено нехваткой энергоносителей из-за восстановления глобальной экономики, сокращением предложения после урагана "Ида" в Мексиканском заливе... Рынок толкает вверх растущий спрос, что обусловлено нехваткой энергоносителей из-за восстановления глобальной экономики, сокращением предложения после урагана "Ида" в Мексиканском заливе... читать дальше

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КНР в 2020 году заняла первое место в мире по объему прямых инвестиций за рубежом, свидетельствуют официальные данные. Китайские компании в прошлом году вложили в экономики других стран $153,7 млрд, что на 12,3% превысило показатель за 2019 год, говорится в совместном... Китайские компании в прошлом году вложили в экономики других стран $153,7 млрд, что на 12,3% превысило показатель за 2019 год, говорится в совместном... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2269 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,9041 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,6225 руб., максимальный - 72,01 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 71,6225 руб., максимальный - 72,01 руб. Было... читать дальше

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Американский рынок акций начал торги в пятницу на позитивной ноте, несмотря на публикацию слабых данных по рынку труда страны. Значение Dow Jones Industrial Average к 17:11 мск увеличилось на 0,11% и составляло 34788,33 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 к этому... Значение Dow Jones Industrial Average к 17:11 мск увеличилось на 0,11% и составляло 34788,33 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 к этому... читать дальше

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В сентябре потребительские цены в Литве выросли на 1,4%, в Латвии - на 1,1%, в Эстонии - на 1,2%, сообщили национальные статистические службы этих стран. Годовая инфляция (сентябрь по сравнению с сентябрем 2020 года) оказалась на уровне 6,3% в Литве, 4,8% - в Латвии и... Годовая инфляция (сентябрь по сравнению с сентябрем 2020 года) оказалась на уровне 6,3% в Литве, 4,8% - в Латвии и...

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В течение ближайшей недели с 11.10 по 17.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Экспорт легковых автомобилей из РФ в августе 2021 года упал к июлю на 34,5% вслед за снижением ввоза в страну автокомпонентов с начала 3-го квартала текущего года, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. В январе-августе 2021 г. экспорт легковых машин... В январе-августе 2021 г. экспорт легковых машин... читать дальше

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Банк России предложил ввести пятидневный период охлаждения после первого платежа по кредитному договору, сообщил начальник управления регулирования Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Алексей Чирков в ходе конференции MFO... читать дальше

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В понедельник, 11 октября, в Канаде праздник - День благодарения, в США праздник - День Колумба. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Активность в сфере подбора персонала в Великобритании стремительно росла в сентябре, несмотря на недостаток работников на рынке, что привело к подъему начальной оплаты труда до рекордного максимума, согласно данным KPMG и Британской федерации по подбору персонала и занятости... читать дальше

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