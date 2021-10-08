08 октября 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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8 октября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 11.10 по 17.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|11.10.2021
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Август 2021
|11.10.2021
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Август 2021
|11.10.2021
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Август 2021
|12.10.2021
|09:00
|Безработица в Великобритании
|Сентябрь 2021
|12.10.2021
|09:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Август 2021
|12.10.2021
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Август 2021
|12.10.2021
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Октябрь 2021
|12.10.2021
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Октябрь 2021
|13.10.2021
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Сентябрь 2021
|13.10.2021
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Август 2021
|13.10.2021
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Сентябрь 2021
|13.10.2021
|21:00
|Бюджет США
|Сентябрь 2021
|14.10.2021
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Сентябрь 2021
|14.10.2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 26 сентября по 02 октября
|14.10.2021
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Сентябрь 2021
|14.10.2021
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 19 по 25 сентября
|14.10.2021
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 02 по 08 октября
|15.10.2021
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Август 2021
|15.10.2021
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Август 2021
|15.10.2021
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Сентябрь 2021
|15.10.2021
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Сентябрь 2021
|15.10.2021
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Октябрь 2021
|15.10.2021
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Сентябрь 2021
|15.10.2021
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Август 2021
|15.10.2021
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Октябрь 2021
|15.10.2021
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Август 2021
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Дата
Время
Публикация
Период
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