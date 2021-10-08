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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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ГЛАВНОЕ
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08 октября 2021 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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8 октября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 11.10 по 17.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
11.10.2021 09:00 Внешнеторговый баланс Великобритании Август 2021
11.10.2021 09:00 Промышленное производство в Великобритании Август 2021
11.10.2021 11:00 Промышленное производство в Италии Август 2021
12.10.2021 09:00 Безработица в Великобритании Сентябрь 2021
12.10.2021 09:00 Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании Август 2021
12.10.2021 09:45 Промышленное производство во Франции Август 2021
12.10.2021 12:00 Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew Октябрь 2021
12.10.2021 12:00 Индекс доверия к экономике Германии института Zew Октябрь 2021
13.10.2021 09:00 Изменение потребительских цен в Германии Сентябрь 2021
13.10.2021 12:00 Промышленное производство в еврозоне Август 2021
13.10.2021 15:30 Изменение потребительских цен в США Сентябрь 2021
13.10.2021 21:00 Бюджет США Сентябрь 2021
14.10.2021 09:45 Изменение потребительских цен во Франции Сентябрь 2021
14.10.2021 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 26 сентября по 02 октября
14.10.2021 15:30 Изменение цен производителей в США Сентябрь 2021
14.10.2021 15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 19 по 25 сентября
14.10.2021 17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 02 по 08 октября
15.10.2021 12:00 Внешнеторговый баланс еврозоны Август 2021
15.10.2021 12:00 Внешнеторговый баланс Италии Август 2021
15.10.2021 12:00 Изменение потребительских цен в Италии Сентябрь 2021
15.10.2021 15:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США Сентябрь 2021
15.10.2021 15:30 Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing Октябрь 2021
15.10.2021 15:30 Объемы розничных продаж в США Сентябрь 2021
15.10.2021 15:30 Оптовые продажи в Канаде Август 2021
15.10.2021 17:00 Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Октябрь 2021
15.10.2021 17:00 Товарные запасы на складах США Август 2021

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Нефтяные цены продолжают расти и могут завершить неделю повышением более чем на 5%.

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08 октября 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 11.10 по 17.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

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08 октября 2021 года 17:14
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ЦБ предложил ввести период охлаждения в 5 дней после первого платежа по договору займа
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08 октября 2021 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 11 по 18 октября
В понедельник, 11 октября, в Канаде праздник - День благодарения, в США праздник - День Колумба.

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08 октября 2021 года 16:45
Сентябрьская зарплата начинающих сотрудников в Великобритании достигла рекорда
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