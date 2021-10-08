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08 октября 2021 года 13:45
ЦБ РФ установил курс евро с 9 октября в размере 83,1248 руб.
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8 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 октября, составляет 83,1248 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 48,05 коп. Это автоматическое сообщение.
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Китайский центробанк предоставил банкам 10 млрд юаней через обратное РЕПО, погасил - на 340 млрд юаней
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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) до уровня "ruAAA", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruAA+" со стабильным... читать дальше
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Старший эксперт по администрированию субсидий господдержки экспорта АО "РЭЦ" Егор Воронков сообщил сегодня, что затраты на компенсацию кредитных ставок в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) в 2022 году предусмотрены почти в 5 раз больше, чем... читать дальше
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В пиковые месяцы сезонного летнего спроса продажи нефтепродуктов на бирже более чем в 2 раза превышали нормативы биржевых продаж, сообщил в ходе пресс-конференции управляющий директор СПбМТСБ по рынку нефтепродуктов Павел Строков. "Пик потребления топлива в этом году,... читать дальше
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Служба финомбудсмена выступает за снятие ограничительного лимита в 500 тыс. руб. при досудебном рассмотрении споров потребителей с НПФ
Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного предлагает снять лимит в 500 тыс. рублей, в пределах которого финомбудсмен рассматривает обращения потребителей услуг негосударственных пенсионных фондов (НПФ), сообщил "Интерфаксу" главный финуполномоченный Юрий... читать дальше
.08 октября 2021 года 13:56
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в сентябре 2021 года вырос на 1,2% по отношению к августу, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованная на его сайте. При этом индекс реального эффективного курса... читать дальше
.08 октября 2021 года 13:53
Мосбиржа перевела с 8 октября все выпуски облигаций "ОР" в сектор компаний повышенного инвестиционного риска
"Московская биржа" с 8 октября перевела все выпуски облигаций ООО "ОР" (прежнее название ООО "Обувь России"), находящиеся в обращении, из сектора роста в сектор компаний повышенного инвестиционного риска (ПИР), сообщается на сайте биржи. Речь идет об облигациях серий... читать дальше
.08 октября 2021 года 13:45
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 октября, составляет 71,9882 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,72 коп. Это автоматическое сообщение.
.08 октября 2021 года 13:45
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 октября, составляет 83,1248 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 48,05 коп. Это автоматическое сообщение.
.08 октября 2021 года 13:25
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли. Оптимизму на рынках в том числе способствовали перспективы скорого решения проблемы с повышением лимита госзаимствований в США. Сенат США во избежание дефолта одобрил законопроект о... читать дальше
.08 октября 2021 года 13:15
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,25 пункта (0,148%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4234,27 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4244,27... читать дальше
.08 октября 2021 года 13:13
В 2021 году Fitch Solutions (входит в Fitch Group) прогнозирует рост ВВП Азербайджана на 2,5%, говорится в материалах на сайте Fitch Solutions. Темпы роста экономики Азербайджана в 2022 году ускорятся до 3,3%. Рост ВВП Азербайджана в 2021-2022 годах будет... читать дальше
.08 октября 2021 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 72,625 руб.
Минимальное значение за месяц (с 8 сентября по 8 октября) - 72,625 руб. за доллар, максимальное значение - 74,2789 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,65 руб. Это автоматическое сообщение.
.08 октября 2021 года 13:04
Россия должна сначала заключить контракты на поставки газа, поэтому не может быстро нарастить поставки газа в Европу без подписанных документов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Для того чтобы быстро нарастить поставки газа, кстати сказать - это тоже фактор - сначала... читать дальше
.08 октября 2021 года 13:02
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.08 октября 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 8 октября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 71,62/72,6 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,62/72,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 61 коп., средний...
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