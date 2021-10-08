Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2951,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1378,48 млрд руб.

8 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 октября составили по Российской Федерации 2951,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2784,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2862,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2696,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 октября составили 1378,48 млрд руб. против 1369,08311 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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