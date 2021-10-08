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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в сентябре в РФ ускорилась до 0,6%
В России в сентябре рост потребительских цен ускорился до 0,6% после 0,17% в июле, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 7,4%
 
К концу года сильнее всего подорожают непродовольственные товары
К концу года наибольший рост цен будет зафиксирован в категории "непродовольственные товары" - он составит 7,2% к декабрю 2020 года. В эту группу входят, например, бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани. Об этом говорится в прогнозе...
 
Инвестиции на бирже хотят включить в расчет реальных доходов россиян
Росстат обсуждает корректировку методологии расчета денежных доходов россиян с учетом их инвестиционной активности на фондовом рынке – для этого была создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители ведомства и Банка России....
 
Внимание ЦБ РФ привлекли межбанковские переводы
Банк России всерьез взялся за борьбу с нелегальными платежами, и на этот раз под подозрение попали переводы с карты на карту. ЦБ РФ разослал участникам платежного рынка запрос о необходимости до 18 октября предоставить данные по выявлению ими...
 
08 октября 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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8 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Баланс счета текущих операций Германии Август 2021
09:00 Внешнеторговый баланс Германии Август 2021
09:45 Внешнеторговый баланс Франции Август 2021
15:30 Безработица в Канаде Сентябрь 2021
15:30 Данные с рынка труда США Сентябрь 2021
17:00 Запасы на оптовых складах США Август 2021

Это автоматическое сообщение.


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НОВОСТИ
08 октября 2021 года 14:38
Китайский центробанк предоставил банкам 10 млрд юаней через обратное РЕПО, погасил - на 340 млрд юаней
В пятницу Народный банк Китая предоставил банкам 10 млрд юаней ($1,55 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для поддержания достаточного уровня ликвидности.

Процентная ставка по семидневным операциям составила 2,2% годовых, говорится в сообщении китайского...
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08 октября 2021 года 14:27
"Эксперт РА" повысило рейтинг "Полюса" до уровня "ruAAA" со стабильным прогнозом
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) до уровня "ruAAA", прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruAA+" со стабильным...    читать дальше
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08 октября 2021 года 14:26
В 2022 году затраты на компенсацию кредитных ставок в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности в 5 раз превысят планы на 2021 г.
Старший эксперт по администрированию субсидий господдержки экспорта АО "РЭЦ" Егор Воронков сообщил сегодня, что затраты на компенсацию кредитных ставок в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) в 2022 году предусмотрены почти в 5 раз больше, чем...    читать дальше
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08 октября 2021 года 14:15
В пиковые месяцы летнего спроса продажи нефтепродуктов на бирже более чем в 2 раза превышали нормативы
В пиковые месяцы сезонного летнего спроса продажи нефтепродуктов на бирже более чем в 2 раза превышали нормативы биржевых продаж, сообщил в ходе пресс-конференции управляющий директор СПбМТСБ по рынку нефтепродуктов Павел Строков.

"Пик потребления топлива в этом году,...    читать дальше
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08 октября 2021 года 14:06
Служба финомбудсмена выступает за снятие ограничительного лимита в 500 тыс. руб. при досудебном рассмотрении споров потребителей с НПФ
Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного предлагает снять лимит в 500 тыс. рублей, в пределах которого финомбудсмен рассматривает обращения потребителей услуг негосударственных пенсионных фондов (НПФ), сообщил "Интерфаксу" главный финуполномоченный Юрий...    читать дальше
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08 октября 2021 года 13:56
Реальный эффективный курс рубля в сентябре вырос на 1,2%
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в сентябре 2021 года вырос на 1,2% по отношению к августу, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованная на его сайте. При этом индекс реального эффективного курса...    читать дальше
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08 октября 2021 года 13:53
Мосбиржа перевела с 8 октября все выпуски облигаций "ОР" в сектор компаний повышенного инвестиционного риска
"Московская биржа" с 8 октября перевела все выпуски облигаций ООО "ОР" (прежнее название ООО "Обувь России"), находящиеся в обращении, из сектора роста в сектор компаний повышенного инвестиционного риска (ПИР), сообщается на сайте биржи.

Речь идет об облигациях серий...    читать дальше
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08 октября 2021 года 13:45
ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 октября в размере 71,9882 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 октября, составляет 71,9882 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 29,72 коп.

Это автоматическое сообщение.
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08 октября 2021 года 13:45
ЦБ РФ установил курс евро с 9 октября в размере 83,1248 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 октября, составляет 83,1248 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 48,05 коп.

Это автоматическое сообщение.
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08 октября 2021 года 13:25
Азиатские фондовые рынки завершили торги ростом
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли. Оптимизму на рынках в том числе способствовали перспективы скорого решения проблемы с повышением лимита госзаимствований в США.

Сенат США во избежание дефолта одобрил законопроект о...    читать дальше
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08 октября 2021 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 8 октября движется разнонаправленно
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,25 пункта (0,148%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4234,27 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4244,27...    читать дальше
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08 октября 2021 года 13:13
В этом году рост ВВП Азербайджана составит 2,5%, в 2022 г. - 3,3%, прогнозирует Fitch
В 2021 году Fitch Solutions (входит в Fitch Group) прогнозирует рост ВВП Азербайджана на 2,5%, говорится в материалах на сайте Fitch Solutions.

Темпы роста экономики Азербайджана в 2022 году ускорятся до 3,3%.

Рост ВВП Азербайджана в 2021-2022 годах будет...    читать дальше
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08 октября 2021 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 72,625 руб.
Минимальное значение за месяц (с 8 сентября по 8 октября) - 72,625 руб. за доллар, максимальное значение - 74,2789 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,65 руб.

Это автоматическое сообщение.
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08 октября 2021 года 13:04
Без заключенных контрактов Россия не может быстро нарастить поставки газа в Европу
Россия должна сначала заключить контракты на поставки газа, поэтому не может быстро нарастить поставки газа в Европу без подписанных документов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Для того чтобы быстро нарастить поставки газа, кстати сказать - это тоже фактор - сначала...    читать дальше
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08 октября 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 82,56/83,87 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 82,56/83,87 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 49 коп., Cредний курс продажи упал на...
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08 октября 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 8 октября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 71,62/72,6 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,62/72,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 61 коп., средний...
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