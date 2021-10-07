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07 октября 2021 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 83,3062 руб.

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7 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4536 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,3062 руб.

Минимальный курс евро составил 82,885 руб., максимальный - 83,75 руб. Было заключено 8707 сделок. Объем торгов составил 30508 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 82,9525 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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